Увеличение выплат и штрафы за эвакуацию: что изменится в жизни россиян с апреля

В апреле россиян ждет появление новых законов и модернизация старых. 5-tv.ru рассказывает о том, как изменится жизнь жителей нашей страны с середины весны.

С 1 апреля

Социальные пенсии будут индексированы

В этом году на индексацию выделят почти 13 миллиардов рублей, что повысит размер социальных пенсий на 3,4%, сообщает NEWS.ru. Средний размер выплат составит 10 183 рубля. Индексация затронет 3,9 миллиона россиян, которые не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

Увеличение размера пособий на дошкольников

Изменятся условия социальных пособий для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На данный момент размер выплат составляет половину от детского прожиточного минимума, если размер общего семейного дохода ниже 11 653 рублей (указанная сумма является прожиточным минимумом на одного человека в 2021 году — прим.ред.). Новые правила выплат предусматривают повышение размера детского пособия с 50% на 75% в случае, если общий доход семьи не дотягивает до размера прожиточного минимума на одного человека даже с учетом выплат на дошкольника. Если этих мер окажется недостаточно, и семья не сможет достигнуть необходимого уровня дохода, то размер детского пособия поднимется до 100%.

Отмена карантинных льгот

Ряд льгот, поддерживающих население прекращает свое действие во время пандемии. Россияне не смогут получить новогодние выплаты, размером в пять тысяч рублей, которые полагались на каждого ребенка до восьми лет.

Граждане старше 65 лет больше не смогут оформить больничный лист по причине соблюдения самоизоляции. Государство рекомендует работодателям перевести данную категорию россиян на удаленную работу, чтобы не рисковать их здоровьем.

Рекомендации ЦБ о реструктуризации долгов у граждан, больных коронавирусом, либо потерявших часть дохода из-за пандемии перестают быть актуальными. Теперь Банки России могут взыскивать единственное жилье у должников по ипотеке, а также принудительно выселять дебиторов.

Теперь, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, россиянину понадобится лично прийти в центр занятости.

Запрет на пополнение анонимных кошельков

Вступает в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Положить деньги на счет можно будет только при помощи счета в банке, привязанного к кошельку.

Стоимость сахара и масла

Договоренность о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар организованная Минпромторгом, Минсельхозом и Фас с производителями, поставщиками продуктов и торговыми сетями прекращает свое действие.

Правила записи первоклассников в школы

Прием заявлений для записи детей в первый класс начнется с 1 апреля и закончится 30 июня.

Принудительная установка российского ПО на гаджеты

Производителей техники, поставляющих свою продукцию в Россию обяжут устанавливать софт, созданный российскими разработчиками.

Новые правила для сдачи экзамена на получение автомобильных прав

Локации «Город» и «Площадка» будут объединены в единое задание, общее время на выполнение которого составит полчаса. Каждый промах или ошибка экзаменуемого приведет к начислению штрафных баллов. Пять набранных баллов означают провал экзамена.

Досрочное прекращение практического задания может произойти из-за критических нарушений, в которые входят выезд на встречную полосу, нарушение правил поворота, поезд на красный свет.

Введение единой минимальной цены на сигареты

Единая стоимость сигарет будет составляться с учетом минимального значения ставки акцизной марки на пачку табачной продукции, а также ставки налога на добавочную стоимость и повышающего коэффициента. На 2021 год примерная минимальная стоимость сигарет составит 107,78 рубля.

В течение всего апреля

Процесс конвертирования валюты в «Мире»

С 28 апреля меняются условия конвертации валют через платежную систему «Мир». Расчет курса будет производиться по дню проведения платежа.

Льготная ипотека и безопасность инвесторов

До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России должны приготовить предложения о будущем льготной ипотеки. До конца месяца Минэкономразвития и Росфинмониторинг разработают методы, которые помогут уберечь неопытных инвесторов от нечестных участников фондовой биржи.

Поверка счетчиков

С начала 2021 года была снята отсрочка на поверку счетчиков, введенная на период пандемии. Сейчас стоимость ЖКХ вычисляется по средним показателям за последние шесть месяцев. Однако, если не произвести поверку до 6 апреля, плата будет рассчитана с учетом повышенного коэффициента 1,5.

Изменение тарифа на парковку

Дневной тариф на парковку повысится до 380 рублей в час, в случае если машина будет оставлена на улице с уровнем загрузки в 96%. С 5 апреля в Москве будут действительны новые платные парковочные зоны в районах Аэропорт, Бутырский, Внуково, Войковский, Выхино-Жулебино, Донской, Жулебино, Коптево, Савеловский.

Повышение цен на эвакуацию автомобилей

С 5 апреля стоимость эвакуации и хранение транспорта на штрафстоянках поднимется.

В случае, если хозяин машины оплатит штраф в течение двух месяцев после возвращения автомобиля со спецстоянки, то за эвакуацию автомобиля мощностью в 80 лошадиных сил придется отдать 4050 рублей. В случае, если машина входит в категорию автомобилей с мощностью в диапазоне от 80 до 250 лошадиных сил — владельцу придется оплатить счет в 6450 рублей. За машину мощностью выше 250 лошадиных сил заплатят 9050 рублей. Стоимость эвакуации негабаритных транспортных средств и грузовиков осталась без повышения, то есть 52 375 рублей.

Оплата за нахождение машины на штрафстоянках также увеличилась. Сутки хранения мотоцикла и автомобиля с мощностью до 80 лошадиных сил будут стоить 640 рублей, автомобилей категории В и D, вес которых не превышает отметку в 3,5 тонны — 1250 рублей. Хранение грузового и негабаритного транспорта обойдется владельцу в 2480 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме хотят запретить журналистам брать интервью у маньяков и убийц. Данная инициатива возникла из-за недавнего интервью Ксении Собчак, главным героем которого стал вышедший на свободу скопинский маньяк.