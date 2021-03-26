Трагически погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

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Алиса Маркова
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Музыкант скончался 25 марта в возрасте 68 лет.

Трагически погиб основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Фото: Facebook / Александр Липницкий

Трагически погиб один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Артемий Троицкий. Липницкий скончался в результате несчастного случая 25 марта в возрасте 68 лет. По словам друга деятеля русского рока, музыкант утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе.

«Вчера, в четверг 25 марта погиб Саша Липницкий. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет. Только подписи: „Отзвуки Му“, похороны Башлачева, протесты на Твербуле 2019, фестиваль в Выборге 1983. (То, что нашел). Вот уж кого вечная память точно не обойдет. R.I.P.», — написал Троицкий в соцсети.

Александр Липницкий дружил со многими музыкальными исполнителями, в том числе с Борисом Гребенщикова, Майком Науменко, Виктором Цоем, Петром Мамоновым, с которым играл в группе «Звуки Му», и другими.

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