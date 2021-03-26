Тело утонувшего в Москве-реке Александра Липницкого не найдено

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 248

Спасатели продолжают поиски тела трагически погибшего основателя группы «Звуки Му».

Тело утонувшего в Москве-реке Александра Липницкого не найдено

Фото: Известия / Александр Казаков

Тело утонувшего в Москве-реке Александра Липницкого пока не найдено. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал Артемий Троицкий. Он поведал, что музыкант 25 марта отправился на прогулку со своей любимой собакой

По словам очевидцев, артист с питомцем вышли на лед Москвы-реки, в какой-то момент пес провалился в промоину и начал тонуть. Липницкий бросился на помощь своей собаке и тоже ушел под воду.

После, в ночь на пятницу в полицию обратилась супруга музыканта Инна. Она заявила об исчезновении 68-летнего супруга, отметив, что он вероятнее всего трагически погиб в результате несчастного случая.

Инна рассказала правоохранителям, что Александр Липницкий около пяти часов ушел из дома прогуляться с собакой, сел в машину и уехал. Позднее автомобиль был обнаружен на парковке дипломатического пляжа в поселке Николина гора. Сам музыкант не выходил на связь. В настоящий момент спасатели продолжают поиски трагически погибшего основателя группы «Звуки Му».

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