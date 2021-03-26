Рок-музыкант Александр Липницкий, возможно, в момент гибели спасал собаку. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru сообщил его друг известный журналист Артемий Троицкий.

«Он же жил на Николиной Горе в дачном поселке. У него была собака по кличке Тирекс. Он с собакой пошел ходить на лыжах по замерзшей Москва-реке. Были свидетели. По-видимому, провалилась под лед собака и он бросился ее спасать. Сам провалился под лед и утонул», — заявил Троицкий.

Он добавил, что тело Липницкого пока не найдено, поэтому о дате и времени похорон говорить пока преждевременно.

Вспоминая о друге, Троицкий выразил сожаление, что в связи с тем, что он находится практически постоянно в Эстонии, а в настоящий момент в больнице, то не сможет лично проститься.

«Мы были с Сашей близкими друзьями и знакомы с 1971 года. Это 50 лет. Можно было бы отметить в этом году 50-летний юбилей. Историй с ним связано — миллион. Был активным, деятельным человеком. Интересовали самые разные вещи в жизни. Веселый, потрясающий друг. Всегда приходил на помощь, давал советы. Жили душа в душу. Занимались музыкальными авантюрами. Саша редкий человек, который смог меня выдержать на протяжении полувека. Ни одна женщина меня не выдержала. Да и я придирчив, но к нему не было претензий», — подчеркнул журналист.

Facebook / Артемий Троицкий

Как сообщал ранее 5-tv.ru, с заявлением в полицию о возможной гибели Александра Липницкого обратилась его супруга. По ее словам, он вышел из дома для прогулки с собакой и после этого не выходил на связь. Автомобиль музыканта был позднее обнаружен возле дипломатического пляжа в поселке Николина Гора.