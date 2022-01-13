Онколог назвал первые признаки рака крови у детей

Онкологические заболевания у детей встречаются редко, однако до десяти подтипов опухолей все же выявляются в раннем возрасте. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин.

Предпосылки

По словам специалиста, рак провоцируют в первую очередь генетические факторы, аномалии развития и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды. Кроме того, потенциал для появления онкологических заболеваний у детей напрямую связан с состоянием здоровье родителей, в первую очередь — матери.

«К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности. Родителям нужно обязательно следить за поведением и состоянием своих детей, а также обращать внимание на своевременное обращение к педиатрам на контрольный осмотр», — отметил Мяснянкин.

Одним из самых распространенных диагнозов, которые ставят онкологи детям и подросткам, является лейкоз. Суть недуга заключается в нарушении нормальной работы костного мозга. У пациентов с лейкозом не происходит правильного созревания кроветворных клеток в этом органе. Сбой в их производстве приводит к нехватке в составе крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Заболевание крайне опасно и может потребовать серьезного химиотерапевтического или лучевого лечения.

Эксперт добавил, что существует ряд тревожных сигналов, которые могут сказать родителям о возможном развитии у ребенка рака крови и костного мозга.

Первые симптомы:

утомляемость,

снижение аппетита,

плаксивость,

потеря веса,

бледные покровы кожи,

невнимание к различным происходящим вокруг процессам.

Онколог призвал родителей внимательно наблюдать за самочувствием своих детей и в случае появления упомянутых признаков незамедлительно обращаться к педиатру. Врач назначит необходимые клинические анализы, взвесит факторы риска и, при необходимости, направит на дополнительное обследование к узкому специалисту.

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