Муж Ксении Бородиной намекнул на третью беременность телеведущей

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Екатерина Бородина
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Поклонники заметили округлившийся живот звезды на одной из ее последних фотографий.

Фото, видео: Instagram @zimamoscow

Известная российская телеведущая Ксения Бородина является мамой двух девочек: Маруси и Теоны. В последнее время фанаты теледивы все чаще стали предполагать, что Бородина беременна. И кажется, их догадки подтвердились. На интересное положение телеведущей намекнул ее муж, бизнесмен Курбан Омаров на личной странице в Instagram.

В пятницу, 26 марта, Курбан выложил совместную фотографию с супругой из аэропорта.

«В 9:40 решили полететь на выходные куда-нибудь. В 11:00 уже стояли в Шереметьево у окна и фоткались», — объяснил необычную локацию для снимка Омаров.

Instagram @zimamoscow

Некоторые поклонники усмотрели у Бородиной округлившийся животик, который она якобы специально прикрыла сумкой. Многие принялись стоить предположения о пополнении в семье знаменитости. Одна из поклонниц звездной пары решилась спросить их напрямую.

«Ксюша беременна?» — поинтересовалась она у Омарова.

«Да», — ответил супруг Бородиной.

На данный момент эта информация не подтверждена официально самой Ксенией Бородиной. Многие фанаты знаменитости сомневаются в серьезности ответа Омара, так как прошлую беременность телеведущая тщательно и долго скрывала, и навряд ли разрешила бы мужу открыто заявить о своем интересном положении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлианна Караулова впервые вышла в свет после обвинений в ложной беременности.

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