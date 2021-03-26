Муж Ксении Бородиной намекнул на третью беременность телеведущей
Поклонники заметили округлившийся живот звезды на одной из ее последних фотографий.
Фото, видео: Instagram @zimamoscow
Известная российская телеведущая Ксения Бородина является мамой двух девочек: Маруси и Теоны. В последнее время фанаты теледивы все чаще стали предполагать, что Бородина беременна. И кажется, их догадки подтвердились. На интересное положение телеведущей намекнул ее муж, бизнесмен Курбан Омаров на личной странице в Instagram.
В пятницу, 26 марта, Курбан выложил совместную фотографию с супругой из аэропорта.
«В 9:40 решили полететь на выходные куда-нибудь. В 11:00 уже стояли в Шереметьево у окна и фоткались», — объяснил необычную локацию для снимка Омаров.
Некоторые поклонники усмотрели у Бородиной округлившийся животик, который она якобы специально прикрыла сумкой. Многие принялись стоить предположения о пополнении в семье знаменитости. Одна из поклонниц звездной пары решилась спросить их напрямую.
«Ксюша беременна?» — поинтересовалась она у Омарова.
«Да», — ответил супруг Бородиной.
На данный момент эта информация не подтверждена официально самой Ксенией Бородиной. Многие фанаты знаменитости сомневаются в серьезности ответа Омара, так как прошлую беременность телеведущая тщательно и долго скрывала, и навряд ли разрешила бы мужу открыто заявить о своем интересном положении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлианна Караулова впервые вышла в свет после обвинений в ложной беременности.
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