«Огненный характер»: астролог рассказала о судьбе второго сына Шепелева

В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой случилось радостное событие. Журналистка родила возлюбленному ребенка. 5-tv.ru узнал у астролога Алены Никольской, какое будущее ждет младшего наследника Шепелева.

«Звезды помогают звездам. В семье Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой зажглась своя маленькая и красивая звездочка. 26 марта 2021 года в их семье появился малыш. Очаровательный, яркий, огненный Овен. В карте у малыша есть одно очень хорошее показание на счастливую жизнь. У него Солнце в соединении с Венерой. Можно сказать, что малыш родился с золотым ключиком в руках. Это тот самый золотой ключик, который будет открывать сердца, души и умы тех людей, которые будут рядом с ним», — сообщила Алена Никольская.

По словам астролога, ребенку телеведущего все будет даваться легко. Он всегда будет знать, что сказать и как произвести впечатление на окружающих.

«Его жизнь будет очень динамичная и стремительная. Поэтому родителям было бы здорово обратить внимание на какой-нибудь спорт, куда ребенка можно было бы отдать и где бы он мог сбросить лишнюю накопившуюся энергию. И я уверена, что как Овен, он будет громко заявлять о себе», — пояснила Никольская.

Также астролог уверена, что «огненный характер» малыш проявит в самые первые дни своей жизни. Он будет криклив. Дмитрию Шепелеву и Екатерине Тулуповой придется уделять новорожденному много времени.

«Но таланты, которыми ребенок просто наделен сполна, с ним останутся на всю жизнь. У него очень интересный аспект, второй, это соединение Нептуна и Меркурия, все это в знаке Рыб. А это значит, что у ребенка очень серьезные творческие способности. Я бы посоветовала еще обратить внимание на музыку и живопись, а также на театральное мастерство», — сказала специалист.

Также Никольская затронула аспект, который касается всех малышей, родившихся в 2021 году — квадратуру Урана и Сатурна.

«С одной стороны Уран — большой реформатор, революционер, захочется независимости и громко заявить о себе. Сатурн, с другой стороны, будет все время притормаживать. Сатурн — это: правила, консерватизм, рамки и нормы. Поэтому очень важно для ребенка найти баланс между умным и красивым», — подытожила Алена Никольская.

И для Шепелева, и для Тулуповой малыш стал вторым ребенком. Их дети от прежних избранников - Лада и Платон - живут вместе с родителями: по словам Дмитрия, поначалу малыши говорили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог рассказал, как сложится семейная жизнь Шепелева после рождения ребенка.