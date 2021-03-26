Воспитывать будет папа? Как сложится семейная жизнь Шепелева после рождения ребенка

В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой произошло пополнение. Это второй ребенок телеведущего. Первого сына Платона ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске. Шепелев для Платона — мама и папа в одном лице. Астролог Елена Егорова считает, что новорожденный малыш отчасти может повторить судьбу своего старшего сводного брата. О том, как сложатся отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой, и будет ли их ребенок воспитан в полной семье, специалист по звездам рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«26 марта 2021 года на свет появился малыш Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой. По его карте мы можем посмотреть взаимоотношения родителей. И в карте отчетливо прослеживается то, что у них, возможно, начнутся некие сложности. Или какие-то обстоятельства будут мешать их теплым чувствам», — отметила Елена Егорова.

По словам астролога, отношения молодых родителей могут и вовсе не сложиться. Специалист объяснила, что в карте ребенка есть отметки, которые говорят о том, что родители не будут вместе.

«Главенствующая роль перейдет традиционно Дмитрию Шепелеву, и он будет занимать главную роль в жизни, воспитании и развитии этого ребенка. Роль мамы уходит на второй план, мама очень слабо проявлена в карте ребенка и очень заметны сложности во взаимоотношениях родителей», — пояснила Егорова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и для Шепелева, и для Тулуповой малыш стал вторым ребенком. Их дети от прежних избранников Лада и Платон живут вместе с родителями: по словам Дмитрия, поначалу малыши говорили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.