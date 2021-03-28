«Вы с ума сошли?» — Пригожина раскритиковали за видео заплыва Валерии с внучкой

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Анастасия Шадская
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Звездная бабушка купалась вместе с маленькой Селин в бассейне в Дубае, где отдыхает с сыном и невесткой.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина раскритиковали за милое видео с певицей Валерией и ее маленькой внучкой Селин. Запись первого купания двухмесячной малышки в бассейне в Дубае вызвала резкую критику в сети.

Роликом с женой-певицей и внучкой от ее сына Арсения Шульгина Пригожин поделился с подписчиками в Instagram.

«Первая попытка заплыва с внучкой», — подписал публикацию гордый дед.

Но не все подписчики умилились — на продюсера обрушилась волна недовольных комментариев, пишет «Утро.ру».

«Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы»;

«Разве можно такую малышку в общий бассейн. Для таких детей специальная обработка, очищение. Посоветуйтесь со специалистами. Зачем рисковать здоровьем»;

«В хлорку малышку…»;

«Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?»;

«Не надо с маленьким в бассейн! Там ротавирус! Только море, поверьте на слово, бассейн за километр обходите до трех лет», — написали фолловеры под видео.

Instagram @prigozhin_iosif

Купание Селин заняло не больше минуты — ее крепко держал на мелководье молодой отец Арсений Шульгин под чутким присмотром бабушки Валерии в воде и матери на берегу. Двухмесячной девочке такой опыт не понравился — она разрыдалась и отправилась в объятия Лианы Шульгиной.

Селин родилась 1 января у младшего сына Валерии и его жены Лианы Волковой. Молодые поженились в августе прошлого года, но не сразу признались, что невеста уже была беременна. Девочка стала первой внучкой Валерии.

Ранее 5-tv.ru писал, как Валерию отругали за кормление внучки из бутылочки.

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