«Не Моцарт»: Собчак нелестно отозвалась о Крутом

Телеведущая Ксения Собчак поспорила с певцом Сергеем Лазаревым о таланте композитора Игоря Крутого. По ее словам, народный артист России не дотягивает до уровня великих.

«Слушайте, честно говоря, Игорь Крутой — это не Моцарт. Давайте честно», — заявила она в передаче «Ты не поверишь!».

Переубедить Собчак артисту не удалось. Светская львица отвергла все возражения звездного собеседника, отметив, что Сергей Лазарев при этом не на шутку «завелся».

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко в одном из последних интервью вспомнил крайне обидную для него историю с обвинениями Собчак — она публично заявила, что на семейном празднике композитора Игоря Крутого певец стал разносчиком коронавируса.