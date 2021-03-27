«Открыла свой поганый рот»: Лещенко ответил Собчак за скандал с COVID-19

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в одном из интервью вспомнил крайне обидную для него историю с обвинениями телеведущей Ксении Собчак — журналистка публично заявила, что на семейном празднике композитора Игоря Крутого певец стал разносчиком коронавирусной инфекции.

«В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — написала она в своем блоге.

Спустя год после скандального инцидента Лещенко рассказал, какими последствиями для него обернулось высказывание Ксении Анатольевны. 79-летний артист признался, что после выходки Собчак он столкнулся с настоящей травлей. Мало того, что все обсуждали его персону в неприятном ключе, с некоторыми знакомыми у него даже испортились отношения.

«Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась», — возмутился Лещенко в интервью порталу Sobesednik.ru.

Предполагалось, что Лев Валерьянович «привез» опасный вирус из Америки, но сам он уверен, что подхватил инфекцию уже в Москве на одном из множества посещенных им мероприятий. Певец добавил, что с подачи Собчак из него сделали «козла отпущения». Такого отношения и вылившегося на него «потока грязи», считает артист, он не заслужил.

К счастью, нашлись и те, кто поддержал Лещенко в трудный момент, пишет «Дни.ру». Музыкант также признался, что не испугался малоизвестной тогда болезни. Он просто поставил себе цель вылечиться и спокойно следовал рекомендациям врачей. Самочувствие было не лучшим, но несмотря на возраст, Лев Валерьянович мужественно пережил госпитализацию и справился с недугом.

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ксения Собчак тем временем находится в центре очередного громкого скандала, связанного с выходом на экраны ее документального фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове. Ранее 5-tv.ru писал о том, как знаменитость оправдалась за то, что «любезничала» с насильником и платила ему за интервью.