Терапевт рассказала об опасных болях в животе, при которых срочно пора к врачу

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер Эксклюзив 3 955

Арина Жегалина раскрыла, из-за чего может болеть живот и при каких симптомах самолечение строго противопоказано.

Фото, видео: Depositphotos / KostyaKlimenko; 5-tv.ru

Часто, почувствовав боль в животе, мы просто можем махнуть рукой на неприятные ощущения, выпить болеутоляющую таблетку и забыть о том, что со здоровьем есть какие-то проблемы. А ведь у боли в животе есть разные виды и вызывать ее могут самые разные органы. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала в эксклюзивном интервью с 5- tv.ru, в каких случаях без медицинской помощи нельзя обойтись.

К кому обращаться

«При впервые возникшей боли в животе нужно обращаться к врачу. Не нужно сразу бежать на обследования: КТ, МРТ, УЗИ, ФГС. Для начала нужно прийти на прием к врачу-терапевту или к врачу-гастроэнтерологу», — сказала медик.

Что беспокоит

По словам Арины Жегалиной, живот может болеть не только при проблемах, связанных с желудком.

«Нужно понимать, что боль в животе могут вызывать различные состояния. Боль может быть вызвана органами желудочно-кишечного тракта: желудком, печенью, кишечником, который у взрослых людей достигает десяти метров. Такими органами, как селезенка почки, поджелудочная железа и внутренние половые органы», — пояснила терапевт.

Опасные симптомы

«В медицине существуют так называемые красные флаги. Это те симптомы, при появлении которых надо не мешкая обратиться за медицинской помощью. Если мы говорим про боль в животе, то к ним относятся: похудение, рвота, кровь в каловых массах. Также к ним относятся боль, которая сопровождается повышением температуры тела, неукротимая рвота и так далее», — отметила Арина Жегалина.

Также, по словам медика, если у человека начинает болеть живот, ему необходимо проанализировать сой рацион.

«Нужно вспомнить, какие продукты вы принимали, потому что очень часто боль в животе может быть вызвана именно повышенным газообразованием. При этом боль может быть достаточно интенсивная», — подытожила специалист.

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