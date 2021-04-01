В Петербурге задержан главный нефролог по подозрению в убийстве жены

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 071

Врач Ирина Земченкова пропала без вести десять лет назад.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Задержан главный врач-нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков по подозрению в убийстве собственной жены, которое, по версии следствия, было совершено в 2010 году. Об этом сообщил 5-tv.ru отец пропавшей без вести десять лет назад Ирины Земченковой Геннадий Кононов.

По словам мужчины, суд над его зятем состоится 1 апреля.

«Он задержан, завтра будет суд. Я не хотел ехать, но обязательно я его должен увидеть», — сказал Кононов.

Отец пропавшей женщины не верит в то, что его зять мог быть причастен к исчезновению дочери.

«По характеру он не мог этого сделать целенаправленно. Я уверен на 100%. Он очень добрый и покладистый», — сказал Кононов.

Врач Ирина Земченкова пропала без вести в 2010 году. Женщина ушла на работу в больницу, но там ее в тот день так и не увидели. Родственники искали ее все десять лет, но безрезультатно. В 2020 году отец пропавшей обратился лично к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возобновить поиски, после чего тот взял дело под личный контроль.

Следствие пришло к выводу, что причастен к организации, а возможно и совершению убийства муж пропавшего врача, заведующий отделением диализа в Мариинской больнице Александр Земченков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киллер признался в убийстве 24-летней давности.

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