Мошенники украли у родственника Иосифа Сталина и ветерана ВОВ 2 миллиона

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 447

Вслед за банковскими аферистами в дом к пенсионеру пришла девушка, представившаяся сотрудником полиции, и попыталась вынести еще 3,4 миллиона рублей.

Фото, видео: www.globallookpress / imagebroker/Ulrich Niehoff

Родственник лидера СССР Иосифа Сталина, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Алиллуев стал жертвой банковских мошенников. Аферисты списали со счетов пенсионера два миллиона рублей, но и на этом не успокоились. Вскоре они позвонили дедушке под видом сотрудников полиции и потребовали еще 3,4 миллиона рублей якобы ради «спасения» их от воров. Помня о предыдущем инциденте, ветеран тут же связался с правоохранителями. Пришедшая за этой суммой девушка была задержана ожидавшими ее силовиками.

5-tv.ru

Несмотря на то, что прямо у двери ветерана и его супруги висело предупреждение об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники позвонили, то легко смогли уговорить дедушку открыть им данные о его счетах в банке ВТБ.

После того, как деньги были списаны, пожилая пара обратилась в полицию. Однако спустя несколько дней жадность вынудила преступников снова связаться со стариками. Они заявили, что с картой выполняются сомнительные операции, предложив приехать и помочь снять деньги, а после поместить их в безопасное место.

В этот раз требования были жестче, даже поступали угрозы — жену Аллилуева Галину Ивановну, по ее словам, пугали тем, что украдут и отвезут в одно место в центре Москвы, где разрежут на кусочки.

«Звонили мошенники, целая компания мошенников. Они меня заговорили, и я сделал недопустимую вещь, открыл им счет. А они через мошенническую программу украли с ВТБ-банка два миллиона. Полицейские работают. Они помогли поймать эту женщину. Заявление на нее, конечно, написали», — рассказал Леонид Станиславович.

5-tv.ru

По телефону аферист сообщил, что за суммой в 3,4 миллиона в дом к Аллилуеву придет девушка. Находившийся под шефством силовиков дедушка тут же позвонил им. Когда злоумышленница поднялась на этаж и показала поддельное удостоверение, она тут же была схвачена настоящими правоохранителями. Задержанная оказалась 31-летней уроженкой Свердловска. Вину признала. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СК.

Как рассказал Леонид Станиславович, его мать была сестрой Надежды Аллилуевой, второй жены генсека. На одном из фото, которые хранят члены семьи Сталина, он запечатлен вместе с Василием и Светланой Сталиными. Как сказал журналистам обманутый дедушка, деньги у него еще есть, и он не очень расстроился, потеряв два миллиона. Аллилуев также добавил, что верит в полицейских и надеется, что они вскоре вернут ему украденные средства, а преступники понесут наказание.

Леонид Аллилуев с братьями и сестрами, 8 декабря 1934 годаЛеонид Аллилуев с братьями и сестрами, 8 декабря 1934 года. Famhist.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который «продавал» должность главы Подмосковья. За кресло руководителя региона экс-чиновник просили 35 миллионов евро.

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