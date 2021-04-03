Позвоночник наружу и кровоподтеки: соседка рассказала об избитой под Ростовом девочке

Отчим восьмилетней девочки из Ростовской области, которую регулярно избивали и морили голодом, оказался психически нездоровым. Соседка, спасшая малышку, рассказала, что мужчина страдал шизофренией.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Лариса Гуренко призналась, что поведение матери и отчима изможденной девочки ее давно настораживало. То и дело пара жаловалась на «болезненность» ребенка. Со слов женщины, родители даже хотели подавать документы на оформление инвалидности. Никто и не подозревал, что проблемы со здоровьем у малышки начались из-за неадекватного поведения ее «воспитателей».

О том, что семейная пара регулярно поколачивает ребенка, Гуренко узнала совершенно случайно.

«Я просто зашла у них по-соседски попросить сахара и увидела, что девочка лежит на полу на матрасе. Потом отчим показал мне фотографию и говорит, что она очень худая, анорексичка», — ужасалась соседка истязателей.

Женщина вспомнила, что нередко слышала за стеной всхлипы, крики и детский плач. Мало того, оказалось, что отчим чудом выжившей девочки даже хвастался соседям синяками на руках: говорил, что «воспитывает».

«Они (мать и отчим девочки — Прим.ред.) не выпивают, но я знаю, что этот Иван больной на голову, у него шизофрения. По Юле не скажешь, что она больная, но чтобы она участвовала в жизни своей дочери, я такого не слышала», — сообщила Лариса.

Гуренко добавила, что у малышки никогда не было ни игрушек, ни книжек. О подготовке девочки к школе речи вообще не шло. Женщина вспомнила, как ребенок впервые вошел в ее квартиру: отчаянно просил воды.

«Она была просто испугана. Глазенки вылупила и не понимала, что происходило. Мы ее занесли ко мне домой, она выпила три кружки воды! <…> Я как увидела, что у нее на руках происходит… Подняла кофту, а у нее позвоночник просто торчит!» — описывала шокированная Гуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитую и исхудавшую восьмилетнюю девочку нашли в одной из квартир Новошахтинска. По данным паблика «Это Ростов!», мать малышки регулярно ее поколачивала, привязывала к батарее, не кормила и даже не давала пить. Сообщалось, что оголодавший ребенок полгода жевал одеяло, а на его руках виднелись жуткие кровоподтеки от веревок.

После проведенной проверки, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 24-летней матери девочки, а также ее 23-летнего супруга. Обоих подозревают в умышленном причинении вреда здоровью малышки.

Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время ребенок находится в медучреждении. Его мать и отчим задержаны и проходят процедуру допроса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения до выяснения всех обстоятельств дела.

Прокуратура Ростовской области по факту вскрывшихся обстоятельств также инициировала проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям органов профилактики, родителей девочки и отчима.