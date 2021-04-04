🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 апреля, на растущей Луне неплохо заключать контракты и инвестировать в проекты — дела пойдут в гору. Однако также важно быть внимательным к здоровью: риск травматизации повышается в разы. Не исключены крупные ссоры и семейные конфликты.

♈ Овен

Овен, с каждым днем вы все больше осознаете, что не можете доверять людям. Связано это, скорее всего, с психологической травмой, полученной в последних отношениях. Однако не исключено, что проблема родом из детства. Разрешить ситуацию поможет поход к психологу или несколько сеансов медитации. Но помните главное: никаких спешных шагов «навстречу» неизвестному человеку.

Космический совет: опасайтесь кардинально менять свою жизнь.

♉ Телец

Телец, 4 апреля для вас — успешный день. Захотите вы творить или работать — все дела пойдут в гору. Мало того, повезет вам и на любовном фронте. Будьте внимательны к своему партнеру и не забываете: доброе слово и кошке приятно.

Космический совет: будьте более открытыми со своими партнерами.

♊ Близнецы

Близнецы, вы слишком зациклены на своих проблемах. Речь идет, конечно, о финансовых делах и обязательствах. Ответственность — это хорошо. Но что если хоть на мгновение задуматься о личном счастье? Может, несколько нежных поцелуев и ночь любви заставят вас расслабиться и получить истинное наслаждение? Оглядитесь вокруг — жизнь так прекрасна!

Космический совет: не бойтесь отдаться чувствам сполна.

♋ Рак

Рак, забудьте о том, что все процессы в этом мире вы можете контролировать. Излишнее напряжение вас только выматывает, но не дает никакого результата. Звезды предупреждают: 4 апреля вы можете оказаться в патовой ситуации. Однако переживать из-за этого не стоит: проявите максимальную сдержанность, и проблема быстро разрешится.

Космический совет: расслабьтесь и плывите по течению.

♌ Лев

Лев, у каждого человека есть страхи, и это нормально. Но когда банальные опасения перерастают в фобию — это уже большая проблема. Если что-то беспокоит вас, обратитесь за советом к близкому человеку или авторитетной личности. Главное — не копите негатив.

Космический совет: забудьте про страх и верьте в себя.

♍ Дева

Дева, с самого детства вы умели ставить цели и достигать их: будь то маленькие победы в соревнованиях или желание заработать миллион — неважно. Помните? Что же случилось с вами сегодня и почему вы так боитесь проявить настойчивость? Звезды предостерегают: чрезмерная сентиментальность до добра не доведет.

Космический совет: идите до конца, преодолевая препятствия.

♎ Весы

Весы, 4 апреля для вас — день сюрпризов и открытий. Вы так долго искали ответ на важный вопрос, что он вот-вот замаячит на горизонте — осталось сделать лишь шаг навстречу судьбе! Будьте открыты миру и не бойтесь смотреть правде в глаза.

Космический совет: проявите максимальную собранность в работе.

♏ Скорпион

Скорпион, сегодня вы рискуете оказаться втянутым в крупный конфликт, а все — из-за банального нежелания прислушаться к совету старших. Конечно, вы свободный, взрослый человек и можете принимать решения самостоятельно. Однако сейчас лучше отказаться от сомнительных задумок — иначе дело обернется крахом.

Космический совет: не игнорируйте окружающих — будет хуже.

♐ Стрелец

Стрелец, в последнее время единственное, что заставляет вас думать о работе, — желание поскорее получить зарплату. Но разве это — жизнь? Звезды напоминают: игнорировать душевные позывы крайне опасно — может развиться ненависть к себе и всему происходящему. Лучшее, что вы можете сделать сегодня, — сбросить гнетущие обязательства и перелистнуть прожитую «страницу».

Космический совет: не бойтесь открыться новому и неизведанному.

♑ Козерог

Козерог, от рождения вы — крайне консервативный человек. Но порой, окунаясь в пучину страсти, забываете о действительно важных проблемах. 4 апреля вам необходимо сконцентрироваться на работе, пусть и в ущерб личным отношениям. То, какое решение вы примете сегодня, определит все ваше будущее.

Космический совет: проявите настойчивость, чтобы решить проблему.

♒ Водолей

Водолей, вы один из немногих людей, кто действительно может позволить себе расслабиться. Сегодня идеальный день для посещения стилиста или массажиста. Неплохо было бы принять ванну и зажечь ароматные свечи. Делайте все, что душе угодно! Но главное — избегайте физических нагрузок. Дайте возможность организму «перезагрузиться».

Космический совет: позвольте себе делать то, что хочется.

♊ Рыбы

Рыбы, в силу своего характера, вы не можете до конца открыться людям. Вы привыкли замалчивать проблемы, но как сильно от этого страдаете! Бывают ситуации, когда услышать правду просто необходимость, пусть она и сильно ударит по самолюбию. Что делать — такова жизнь. В противном случае — недолго «заработать» депрессию.

Космический совет: перестаньте лгать себе — жить станет проще.

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