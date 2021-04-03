Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 апреля

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что общий фон недели с 5 по 11 апреля будет очень благоприятным. Особенно приближающаяся семидневка способствует любовным делам, влюбленностям, авантюрам на личном фронте, знакомствам и сексуальным приключениям. Также неделя хороша для занятий спортом и физической активности.

Следует опасаться излишней прямолинейности в словах, избегайте резких фраз и выражений. Импульсивность, язвительность и раздражительность будут быстро приводить к конфликтам.

Овен — гороскоп

Для Овнов неделя очень насыщенная. До и после дня рождения вы испытываете особый подъем осознанности, который поможет ясно взглянуть в будущее, расставить приоритеты, наметить цели. Также для вас продолжается период, связанный с любовными энергиями — хорошее время найти свою половинку, или улучшить существующие отношения. Прилив энергии поможет переделать много дел. Следите только, чтобы она не подталкивала вас к конфликтам.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя скорее напряженная. Для вас обострится конфликт между старым и новым, между привычным и неожиданным. Эта длительная тенденция, которая действует на вас в течение всего года, сейчас может проявиться особенно заметно.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов продолжается позитивный период энергичности, настойчивости и напористости. Также период очень хорош для построения любовных отношений, флирта, ухаживаний и вообще удовольствий и развлечений.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя напряженная. Возможны конфликты — как по работе, так и в личной жизни. В течение недели у вас могут происходить перепады настроения, а также энергетические скачки — то возбуждение, то упадок сил.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя позитивная. Большое количество сил, а также решимость и желание многое успеть — помогут вам осуществить все свои планы. Неделя также хороша для любовных игр, знакомств, флирта и приятного общения.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев возможна раздражительность, даже вспышки агрессии. Это будет мешать в работе и в личном общении. Постарайтесь избегать ситуаций, которые задевают вас, кажутся спорными. Иначе конфликтов не миновать.

Весы — гороскоп на неделю

Весы будут чувствовать большой прилив сил, но вместе с тем — склонность к ссорам. Ситуации могут как бы сами складываться таким образом, что вокруг вас будут возникать конфликты. В целом на предстоящей неделе вам лучше действовать активно и настойчиво, не обращая внимания на мнение окружающих. То есть не спорить с ними, но и не потакать им — гните свою линию.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее напряженная. Иногда вы как бы застываете в неподвижности, а затем совершаете резкие неожиданные поступки. И то, и другое будет не слишком вписываться в окружающую реальность, то есть может приводить к неблагоприятным последствиям. Лучше пока не принимать больших решений и не планировать важных дел.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны, она очень хороша для налаживания личной жизни, любовной игры, знакомств. С другой стороны, излишние настойчивость и энергичность могут приводить к конфликтам, ссорам или даже травмам. Также неделя не слишком благоприятна для занятий спортом.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя скорее напряженная. Вам может быть сложно собраться с мыслями и энергией для выполнения своих обязанностей и текущих дел. Возможны конфликты в личной жизни — взаимное непонимание, эмоциональные перепады, претензии. Лучше отложить важное общение и решение межличностных конфликтов на потом.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень благоприятная. У вас много энергии, готовность совершать значимые поступки и принимать важные решения. Неделя очень хороша для начала новых проектов, проявления инициативы в существующих. Также неделя хороша для личной и любовной жизни.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается период, связанный с обидами и конфликтами. Возможно кто-то проявит резкость в общении с вами, или чьи-то слова заденут вас сильнее, чем обычно. У вас может возникнуть смесь обиды и раздражения. Постарайтесь не принимать эти ситуации близко к сердцу, это временное явление.

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