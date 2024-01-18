Почему советское питание было намного полезнее, чем современное

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 1 152 0

Доктор Мясников: советское питание было в разы полезнее современного

Почему советское питание было намного полезнее, чем современное

Фото: ТАСС / Белоусов Виталий

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Доктор Александр Мясников рассказал правду о весе человека в разные эпохи.

Питание советского человека было в разы более здоровым, чем в нынешние времена. С таким утверждением выступил телеведущий, доктор Александр Мясников в эфире федерального телеканала. Он рассказал о пользе блюд, которые готовили в СССР, и объяснил, почему тогда не было так много людей, склонных к ожирению.

Секрет здорового питания во времена Советского Союза, по его словам, был в том, что обед был полноценным и начинался с супа, который запускает пищеварительные процессы и положительно влияет на усвоение пищи.

«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых. Сегодня куда ни посмотришь — много полных», — заметил Мясников.

Кроме того, в те времена иначе работала пищевая промышленность, отметил ведущий. Продукты были натуральными, содержали не так много сахара, как сейчас, да и производились все по ГОСТу. Люди питались дома, так как денег на рестораны не было, зато и привычки к еде на бегу у них не было.

«Сегодня, когда мы привыкли к полуфабрикатам, мы утратили это здоровое питание, которое не от хорошей жизни было», — резюмировал Мясников.

Несмотря на то, что традиции советской кухни во многом уже канули в прошлое, в России есть люди, которые сохраняют рецепты прошлых лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить жаркое по-русски.

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