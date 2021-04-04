«Невмоготу платить»: Резник лишился загородного дома, где жил десять лет

Знаменитый советский и российский поэт-песенник Илья Резник был вынужден выехать из загородного дома, в котором они с супругой Ириной и домашними питомцами жили последние десять лет.

«Невмоготу платить аренду», — посетовал поэт в интервью изданию «Собеседник».

Резник добавил, что по два-три месяца мог не платить за аренду дома, потому что не было денег. Благо, что хозяева — достойные люди — были согласны на отсрочку.

«У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму», — пояснил Резник ситуацию с безденежьем.

Сейчас поэт с супругой перебрались в небольшую трехкомнатную квартиру в Москве, а животных — двух собачек и четырех кошечек — отправили к родителям Ирины, живущим на даче. К слову, добавил Резник, им тоже нужно помогать, потому что они люди пожилые: папе — 87 лет, маме — 83 года.

Своей близкой подруге певице Алле Пугачевой, с которой они за время своего творческого союза создали более 70 песен, поэт пока не говорил, что лишился загородного жилья.

В то же время Резник с супругой не берут денег с многих родителей, чьи дети занимаются в их театре «Маленькая страна», работающем в Москве, Севастополе и Ялте. Поэт пояснил, что люди просто не могут сейчас платить, даже несмотря на минимальные цены на занятия — две тысячи рублей в месяц.

«Но родители не могут платить даже это! В отличие от олигархов, которые жиреют, люди теряют работу, кормильцев. Приходится нам свои деньги доплачивать педагогам», — сказал Резник.

Поэт также рассказал, что незадолго до дня рождения они с женой сделали прививку от коронавируса и теперь рекомендуют всем следовать их примеру.

«Никаких у меня побочных явлений не возникло. Только голова поболела. У Иры был легкий озноб в течение одного вечера. Мы теперь всем рекомендуем», — добавил поэт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поэт-песенник Илья Резник посоветовал артистам, жалующимся на бедственное финансовое положение из-за пандемии коронавируса, продать «квартирки и особнячки» на Лазурном берегу и на Рублевке.