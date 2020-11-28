Резник предложил «бедствующим» артистам выход из финансового кризиса

В сети не утихают дискуссии на тему обнищавших в пандемию артистах. Звезды принимают друг у друга эстафету и признаются, что потеряли источник заработка из-за ограничительных мер. Их высказывания возмущают россиян, которые оказались в куда более тяжком положении. Возмутили жалобы коллег по эстраде и народного артиста РФ, поэта Илью Резника. В интервью изданию «Собеседник» он предложил знаменитостям выход из сложившейся ситуации.

«Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке», — заявил Резник.

Есть и другой выход. По мнению поэта, знаменитости могут найти себе применение в других сферах деятельности. В конце концов, некоторые так и делают, заявил Резник. По его словам, один его знакомый юморист из Екатеринбурга пошел работать не то сантехником, не то грузчиком. И ничего, живет. Есть примеры и в по-настоящему богатых семьях.

«У меня есть давний друг, который никогда не нуждался в деньгах. Живет на Рублевке. Ситуация изменилась, и его любимая жена, которая никогда не работала, жила спокойно и радостно, покупая каждый год новые коллекции одежды за границей, пошла работать мастером по маникюру. Чем наши, так называемые звезды, круче?» — задался вопросом Резник.

Жалобы на финансовые проблемы от звезд начались еще весной. Тогда первым подал голос Сергей «Тарзан» Глушко. Ему вторил Иосиф Пригожин. У последнего завязался «виртуальный баттл» с Сергеем Шнуровым. Осенью артистов, сетующих на падение доходов в отрасли, стало больше. К ним присоединились Олег Газманов, звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов, Дана Борисова, Михаил Боярский, Андрей Разин и другие.

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