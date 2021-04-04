Две недели пролежала мертвой: стали известны подробности гибели Нины Зоткиной

Режиссер и кинопродюсер Михаил Дегтярь рассказал об обстоятельствах смерти советской актрисы Нины Зоткиной. По его словам, тело 69-летней исполнительницы главной роли в фильме «Двое в пути» было обнаружено спустя 14 дней после ее гибели. Об этом Дегтярю сообщила жившая рядом с Зоткиной знакомая, с которой он учился в театральном вузе.

«Позвонила однокашница по ВГИКу. С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери. Вызвала полицию. Взломали дверь. Не буду уточнять подробности — две недели там пролежала умершая хозяйка, очень хорошая актриса — Нина Зоткина», — написал Дегтярь на своей странице в Facebook.

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Публика была шокирована известием о тихой смерти артистки. Пользователи сети, обсуждая трагедию, спрашивали — неужели за столько дней никто из близких не обеспокоился молчанием Нины Ивановны? Мужем Зоткиной был коллега по цеху Алесей Панькин, но он умер еще в 2005 году. В 1977 году у пары родился сын Егор. Он не стремится к публичности и ведет скрытный образ жизни. О его реакции на уход матери из жизни и планах относительно похорон пока ничего не известно.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», — сокрушался Дегтярь.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года в Пензе, окончила Щукинское училище. Сыграла в 21 фильме, среди которых наиболее известны «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и «Двое в пути». В 1974 году за роль Оли Чумаковой в последнем она была признана лучшей актрисой и получила Приз критики Международного кинофестиваля в Праге , а также была удостоена награды за лучшую женскую роль на кинофестивале в Донецке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о жизни, карьере и таинственной смерти в полном одиночестве актрисы Нины Зоткиной.