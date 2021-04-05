Песков ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Алина Потёмкина
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В марте сообщалось, что для реализации инициативы ищут источники финансирования.

Фото, видео: Depositphotos / kapustin_igor; 5-tv.ru

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам пока не получил конкретных решений. Об этом в ходе традиционного общения с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось», — сказал официальный представитель Кремля.

В прессе поинтересовались, могут ли быть озвучены предложения на эту тему в ходе ежегодного послания президента к Федеральному собранию, которое ожидается в ближайшем будущем. На это Песков напомнил, что Кремль никогда не анонсирует темы послания Путина, не станет делать этого и сейчас.

Поручение провести индексацию пенсий работающим пенсионерам было дано правительству Владимиром Путиным в январе этого года. В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что инициатива поддержана кабмином и в настоящий момент происходит поиск источников финансирования для ежегодных выплат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой еще категории граждан могут проиндексировать пенсии в России.

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