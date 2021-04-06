Делегация Зеленского опозорилась в ходе визита в Катар

Делегация президента Владимира Зеленского во время визита в Катар грубо нарушила правила этикета, принятые в арабских странах, сообщает издание «Страна.ua».

На приеме у катарского руководства глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сидели, закинув нога на ногу и демонстрируя подошвы обуви. У арабов это считается оскорблением и проявлением неуважения, хотя и в западном деловом этикете такая поза на официальных переговорах неуместна.

Эксперты уже раскритиковали службу протокола Зеленского и особенно Кулебу, который, будучи дипломатом, обязан хорошо знать правила этикета.

«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Правая рука считается чистой, а левая — нет, поэтому угощение, например, можно брать только правой рукой. Также нечистыми считаются ноги, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», — цитирует издание эксперта по арабским странам, дипломата Андрея Романюка.

Офис Президента Украины

Он также обратил внимание на девушку в украинской делегации, на которой было платье, открывающее колени, что тоже недопустимо. По словам эксперта, на женщинах в дипломатической делегации должны быть брючные костюмы или длинные юбки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал способ завершить конфликт в Донбассе за неделю, сказав, что для этого нужен только «зеленый свет от Москвы».