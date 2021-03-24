Киев раскрыл «способ» завершить конфликт в Донбассе за неделю

В Киеве назвали "способ" разрешить противостояние в Донбассе всего за неделю. Что для этого потребуется, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

Министр заявил, что для реализации плана Киеву нужен только «зеленый свет от Москвы».

«Если Москва политически решит придерживаться собственных обещаний — а они много раз говорили, что Донбасс должен остаться частью Украины <…>, конфликт может быть решен легко и достаточно быстро, — сказал Кулеба. — Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю».

Противостояние между Киевом и республиками ДНР и ЛНР началось в 2014 году. После февральского госпереворота Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости. Уже в апреле Украина начала военную операцию против самопровозглашенных народных республик. Несмотря на предвыборные обещания, новый украинский президент Владимир Зеленский до сих пор не предпринял конкретных действий для урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, как украинские военные отказываются от выполнения приказов в Донбассе.