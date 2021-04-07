«Ля ты крыса»: Собчак довела Бузову до слез на вручении премии «ЖАРА» — видео

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Георгий Иванов
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Две дивы обменялись едкими «любезностями» прямо на глазах у зрительного зала.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @fkirkorov

Тема:
Ольга Бузова

На церемонии вручении премии «ЖАРА Music Awarlds» случился грандиозный скандал с участием певицы Ольги Бузовой и журналистки Ксении Собчак, которая была ведущей мероприятия. Все время, пока звезда «Дома-2» была на сцене, куда вышла, чтобы огласить победителя в одной из номинаций, Собчак неустанно пыталась съязвить, уколоть или попросту перебить ее.

Видео с ключевым моментом этой конфликтной ситуации оказалось в соцсетях. На записи видно, что Бузову до глубины души оскорбил в вопрос, кого ей нравится обнимать больше — Киркорова или рэпера Давида Манукяна, с которым певица недавно рассталась. Артистка сперва замолчала, но потом собралась с силами и ответила: «Ля ты крыса», а после развернулась и ушла прочь со сцены, напрасно пытаясь сдержать слезы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рэпер Дава раскрыл истинную причину своего расставания с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Правда, только намеками в шуточной форме, но так, что фанатам стало ясно, о чем речь.

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