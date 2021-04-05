«Тронутая»: Дава показал на видео вероятную причину расставания с Бузовой

Рэпер Дава наконец раскрыл истинную причину своего расставания с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Правда, только намеками в шуточной форме, но так, что фанатам стало ясно, о чем речь.

Соответствующими видео Давид Манукян (настоящее имя Давы — Прим. ред.) поделился в сторис на своей странице в Instagram. В коротком ролике разыгрывается целая драма: шутливое отпихивание со стороны певца «девушка» воспринимает, как избиение, а чихание в ее сторону — как плевок. В итоге парочка «расстается».

«Тронутая», — многозначительно подписал ролик Дава.

Instagram @dava_m

Многие в сети восприняли это как прямой ответ на ранние обвинения Бузовой. Исполнительница намекала, что стала жертвой домашнего насилия, а ее избранник оказался не там, кем она его считала.

Бузова и Манукян встречались не меньше полутора лет. Отношения были серьезными, несмотря на разницу в возрасте. Манукян знакомил Ольгу с мамой, оба задумывались о свадьбе. Но вскоре после 35-летия Бузовой стало известно об их расставании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова ответила экс-мужу Дмитрию Тарасову на жалобы об их совместной жизни.