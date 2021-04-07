В Госдуму внесли законопроект о возврате к прежнему пенсионному возрасту

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Алексей Хитров
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Авторы инициативы требуют ликвидации Пенсионного фонда и возврата к советской системе выплаты пенсий.

В Госдуму внесли законопроект о возврате к прежнему пенсионному возрасту

Фото: depositphotos / mars58

Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С инициативой выступила фракция «Справедливая Россия».

«Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция», — цитирует пресс-служба лидера фракции Сергея Миронова.

Кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция требует ликвидировать Пенсионный фонд, как «крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание».

По мнению членов «Справедливой России», пенсии необходимо «как в советское время, платить напрямую из бюджета».

«Для этого не нужны „битые“ базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы», — заявил Миронов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, депутаты законодательного собрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Они предлагают вернуть регулярный пересчет, отмена которого, по их мнению, отрицательно отразилась на финансовом положении российских пенсионеров.

Также сообщалось, что Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета для россиян, предполагающего ежегодный возврат до 52 тысяч рублей со взносов в негосударственные пенсионные фонды.

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