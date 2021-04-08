Кремлевский повар рассказал, какой борщ любит Путин

Киев решил доказать принадлежность борща к украинской кухне. Для этого представители Украины обратились в ЮНЕСКО с просьбой включить блюдо в список нематериального культурного наследия. О том, чей борщ, и какой его вид предпочитает российский лидер, телеканалу «360» рассказал бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин, проработавший в Кремле более 30 лет.

По его словам, Владимир Путин, как и его предшественники, никогда не акцентировал внимание на том, к какой кухне принадлежит первое блюдо — «русский борщ или украинский». Тем не менее его вкусовые пристрастия известны кулинару.

«Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет „хочу борщ“, „сварите борщ“. И все. На баранине или на телятине», — рассказал повар.

По мнению Галкина, борщ в принципе не принадлежит к культуре конкретного государства, так как существует множество его рецептов — с черносливом, с крупой, с картофелем, и даже с рыбой.

«Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — заключил шеф-повар.

Свои права на борщ Украина отстаивает регулярно. Так, в конце 2020 года скандал разразился, когда легендарный путеводитель по ресторанам Мишлен назвал его национальным русским блюдом. 5-tv.ru рассказывал, как суп на Украине превратили в блюдо политической кухни.