«Не буду оправдываться»: бывший муж Ани Лорак впервые прокомментировал их развод

Владелец турецкого туроператора и экс-супруг певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, впервые прокомментировал развод с артисткой. Они расстались уже два года назад, и с тех пор он многое понял. Об этом бизнесмен поведал в новом выпуске для YouTube-шоу «Новини.live».

Развод с Лорак произошел в 2019 году, когда Мурата поймали на измене. Налчаджиоглу это признал.

«Очень много сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой. Я не буду оправдываться, — сказал мужчина. — Было грустно, конечно, 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи».

Бизнесмен признался, что многое понял. Тогда его «затянули клубы», но сейчас он пережил «перезагрузку» и готов вести себя по-взрослому. При этом 44-летний бизнесмен выбрал себе в возлюбленные 24-летнюю девушку.

Несмотря на развод и некрасивую причину для него, Лорак и Налчаджиоглу смогли сохранить дружеские отношения ради общей дочери. Девятилетняя София осталась жить с матерью, а Мурат перебрался в Турцию. Но он часто прилетает навещать наследницу, пишет ФАН.

«Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации. Слава богу, мы это все решили — мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки», — пояснил бизнесмен.

Известно, что после развода в 2019 году Ани Лорак стала встречаться с саунд-продюсером лейбла Black Star — Егором Глебом. Недавно она призналась, что «влюблена», но имя избранника раскрывать не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, как влюбленная Ани Лорак «засветила» кольцо на безымянном пальце.