Как легко худеть при помощи БАДов и не навредить себе

Чтобы худеть быстро, но без вреда для здоровья, важно понимать, почему организм запасает жиры. Полный отказ от продуктов и даже воды не гарантирует идеального результата — человек рискует вскоре оказаться на больничной койке.

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко призывает всех мечтающих о стройном теле отказаться от насилия над собой. В беседе с 5-tv.ru эксперт рассказала, как можно легко худеть при помощи биологически активных добавок (БАД) и ни в чем себе не отказывать.

БАДы — это вредно?

Действительно, не все добавки справляются с задачами, которые рекламируют их производители. К низкоэффективным относятся, в частности, всевозможные фиточаи.

«К сожалению, кроме мочегонного и слабительного эффектов, других эффектов они не принесут. Конечно, это поможет уменьшить какую-то отечность, но к избыточной массе тела и к самой причине ее возникновения это не имеет никакого отношения», — объяснила Инна Кононенко.

Не стоит выбирать худеющим и препараты на основе сибутрамина. Это вещество угнетает центр голода, вызывая ложное ощущенияе насыщения. Эффект от БАДов, содержащих его, будет непродолжительным: по окончании курса лишний вес обязательно вернется.

Кроме того, сибутрамин имеет массу нежелательных побочных эффектов. Запрещено принимать его лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Одна таблетка может так сильно повысить давление, что даже «скорая» не сможет спасти человека.

«Есть также целая группа добавок, которая снижает всасывание жиров в кишечнике. Эти добавки не имеет смысла принимать, потому что не жиры основные виновники набора веса, а углеводы. Если препятствовать всасыванию жиров, не будут всасываться и жирорастворимые витамины: D и K2», — подчеркнула медик.

Все это неизбежно ведет к сбою в работе организма, на фоне чего может развиться любое тяжелое заболевание. Например, сахарный диабет.

Действенный способ

Врач-диетолог отмечает, что имеет смысл принимать те БАДы, которые улучшают работу митохондрий — энергетических станций клеток.

«Нужно, чтобы глюкоза и жир в митохондриях превращались в энергию. Для этого нам понадобится L-карнитин, коэнзим Q-10 и магний. А если мы возьмем магний в форме малата, то есть соединенного с янтарной кислотой, то янтарная кислота как раз будет способствовать тому, что глюкоза будет превращаться в энергию», — рассказала Инна Кононенко.

Эксперт советует принимать комплекс этих веществ в первой половине дня. Добавки бодрят, а значит людям, страдающим бессонницей, при употреблении препаратов вечером будет очень тяжело заснуть.

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