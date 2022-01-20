Как день недели, в который родился человек, влияет на его судьбу

Черные и белые полосы в жизни бывают у каждого. Но многие наверняка замечали, что одним людям везет заметно больше и чаще, чем другим. Некоторые полагают, что удача или невезения напрямую зависят от дня недели, в который родился человек.

Понедельник

Бытует мнение, что раз понедельник — день тяжелый, то и рождение в этот день чревато вечными неудачами. Но на самом деле у «понедельничных» детей чаще всего бывает долгая, полная успехов жизнь. Кроме того, у них хорошее чутье на выгодные проекты — им все дается с первого раза.

Кстати, многие рекомендуют открывать свое дело и начинать бизнес именно в понедельник — с чистого листа.

Вторник

А вот рожденным во вторник людям в жизни действительно приходится непросто. Им редко везет, добиваться всего приходится долгим и кропотливым трудом. Им не так просто доказать всем состоятельность своих идей, а рассчитывать на поддержку со стороны обычно не приходится.

Вообще, вторник не подходит для важных дел, встреч и переговоров. А у системных администраторов второй день недели обычно называют «черным». Видимо, даже техника не выдерживает обновлений по вторникам.

Среда

Малыш родился в среду — можно выдохнуть и перестать волноваться. С большой долей вероятности у таких людей все в жизни сложится хорошо. Они здоровы, успешны, хорошо зарабатывают, счастливы с надежным партнером.

А в сети бытует мнение, что отправляться в отпуск и путешествие лучше всего именно в среду. Середина недели хорошо подходит для новых начинаний — не хуже понедельника.

Четверг

Появление на свет в четверг также предполагает удачу и везение. По народным поверьям, у таких детей впереди счастливая жизнь и отсутствие серьезных проблем на пути.

В прошлом по четвергам старались жениться и начинать посевные работы в поле. Считалось, что это принесет плодородие — и молодым семьям, и крестьянам.

Пятница

Многие любят пятницу — день накануне долгожданных выходных. Но рожденные в него обречены на несчастья. Вся их жизнь может состоять из череды неудач.

Начинать путешествие, открывать собственный бизнес или проводить важную сделку в последний рабочий день на неделе также не рекомендуется. А еще по пятницам серьезно возрастает риск попасть в аварию или стать жертвой несчастного случая.

Суббота

Тем, чей день рождения пришелся на субботу, стоит поискать у себя третий глаз, пишет Cluber.com.ua. Многие из таких людей наделены даром ясновидения, обладают необычными способностями. Другие же талантливы в живописи, музыке или танцах.

В некоторых странах рожденным в этот день дают прозвище «Суббота». Так все знают, что эти люди защищены судьбой от сглаза, порчи и воздействия демонов. Говорят, что они обречены на богатство, потому что буквально притягивают к себе золото.

Воскресенье

Известно, что воскресенье — это день отдыха. В Библии говорится, что после создания мира за шесть дней он оставил седьмой для любования плодами своего труда. Поэтому рожденные в воскресенье считаются везунчиками.

Кроме того, раз они родились в выходной, им не придется тяжко трудиться, чтобы добиться успеха. Удача сама будет идти им в руку. Повезло!

Ранее 5-tv.ru писал, в какой день недели рождаются самые счастливые и богатые люди.