Космонавт Волынов назвал свою версию гибели Гагарина
Первый человек, совершивший полет в космос, разбился на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года.
Фото: РИА Новости / Борис Кауфман
Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин, до сих пор не раскрыта. Возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом, поделился предположениями единственный ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.
«Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом, сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — цитирует слова Волынова РИА Новости.
Он также сообщил, что входит в комиссию расследования причин этой трагедии.
Легендарный космонавт Юрий Гагарин разбился во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года. Он погиб вместе с летчиком-инструктором, командиром полка Владимиром Серегиным.
Официальная версия произошедших событий гласит, что самолет из-за изменившейся воздушной обстановки (детали неизвестны) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Экипаж не смог вывести МиГ-15УТИ в горизонтальное положение и столкнулся с землей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юрий Гагарин создал «интернет», по мнению американского телеведущего и популяризатора науки Билла Ная.
Читайте также
34%
0.07 91.78
0.16
Нашли ошибку?