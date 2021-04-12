Космонавт Волынов назвал свою версию гибели Гагарина

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин, до сих пор не раскрыта. Возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом, поделился предположениями единственный ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.

«Версий много, какая из них истинная — не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом, сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — цитирует слова Волынова РИА Новости.

Он также сообщил, что входит в комиссию расследования причин этой трагедии.

Легендарный космонавт Юрий Гагарин разбился во время тренировочного полета на МиГ-15УТИ 27 марта 1968 года. Он погиб вместе с летчиком-инструктором, командиром полка Владимиром Серегиным.

Официальная версия произошедших событий гласит, что самолет из-за изменившейся воздушной обстановки (детали неизвестны) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Экипаж не смог вывести МиГ-15УТИ в горизонтальное положение и столкнулся с землей.

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