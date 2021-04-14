Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу, который был сделан 30 лет назад, об этом сообщает Daily mail.

Местом погребения станет территория возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Принц Филипп и Елизавета II еще 30 лет назад заказали себе гробы, которые до сих пор хранятся в похоронном бюро Leverton & sons. Внешняя часть гроба сделана из английского дуба, а обивка из свинца была выбрана для того, чтобы замедлить разложение тел.

В гробах подобной конструкции хоронили многих членов королевской семьи, например принцессу Диану.

Гроб с телом принца привезет черный роскошный внедорожник Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом. Эту модель автомобиля Филипп специально модифицировал для своих похорон.

Супруг английской королевы, принц Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля после продолжительной болезни. Траурная церемония пройдет 17 апреля с нарушением многовековых традиций. Например, простым англичанам не дадут проститься с принцем-консортом из-за коронавирусных ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая реальная причина удержала Маркл от присутствия на похоронах принца Филиппа.