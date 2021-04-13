Названа реальная причина, по которой Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля. На его похоронах, которые состоятся 17 апреля, будут присутствовать все члены королевской семьи. В их числе будет и принц Гарри, который уже вернулся в Великобританию, правда без своей любимой супруги Меган Маркл.

В качестве причины, по которой герцогиня Сассекская не сможет присоединиться к траурной процессии, королевская чета называла беременность Маркл и боязнь за здоровье их будущего наследника, так как женщинам в «интересном положении» крайне не рекомендуются долгие перелеты. Кроме того, супруга принца Гарри недавно пережила выкидыш, поэтому усиленная забота о ней и малыше вполне объяснима.

Однако, согласно информации Daily Mail, Маркл не прилетит на похороны потому что не хочет «перетягивать» внимание общественности от принца Филиппа на себя. А кроме того, она хочет помочь принцу Гарри наладить отношения с братом и отцом. Герцогиня Сассекская отметила, что для нее взаимоотношения мужа с остальными членами королевской семьи невероятно важны и она надеется, что Елизавета II поймет ее и простит.

«Меган сказала, что именно в это время члены семьи должны отодвинуть в сторону разногласия и снова стать единым целым. Она считает, что этого хотел бы принц Филипп. Меган уверена: королева поймет, почему она не приехала, и примет это решение. Сейчас важно, чтобы ребенок был здоров, а семья воссоединилась. Меган сказала, что это возможность для Гарри примириться с Уильямом, и она там для этого не нужна», — сообщил источник изданию.

Похороны принца Филиппа пройдут с нарушением многих многовековых традиций. Например, британцы не смогут присутствовать на погребении мужа королевы из-за коронавирусных ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследство оставил после себя принц Филипп и кому оно достанется.