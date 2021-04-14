«Прощай, друг»: Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева

Актер Станислав Садальский рассказал на своей странице в Instagram о смерти популярного телеведущего и актера театра и кино Олега Марусева. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

«Ушел Олег… мне звонят… сообщают скорбную вещь, я в оцепенении, человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, или произнести. Ничего не лезет в голову», — написал артист на своей странице.

Станислав Садальский считал Олега Марусева близким другом. В память о нем актер процитировал несколько строк из стихотворения Валерия Брюсова.

Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:

Своей судьбе не прекословь!

Нам свищет соловей на клене:

Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!

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Олег Марусев — заслуженный артист России. На телевидении он вел такие программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда «Будней уголовного розыска» Борис Мирус.