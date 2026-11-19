Похороны 29-летнего комика Элдоса Алмазова пройдут в Киргизии

Стендап-комика Элдоса Алмазова похоронят в Киргизии. Об этом aif.ru рассказала двоюродная сестра юмориста Айдана.

«Сегодня пройдет джаназа-намаз (молитва, которую совершают перед погребением усопшего. — Прим. ред.) в 14:00, после чего пройдут похороны», — сказала родственница комика.

Айдана уточнила, что проститься с юмористом можно будет в его родном селе Тельман в Ошской области, где он родился.

Алмазов умер 18 ноября во время операции. Ему было 29 лет. Комик боролся с остеосаркомой — злокачественной опухолью костной ткани. О своем лечении он рассказывал подписчикам в социальных сетях.

Широкую известность он получил благодаря выступлениям на российском телевидении. В своих номерах Алмазов нередко шутил над особенностями своей внешности: из-за редкого заболевания — гипофизарного нанизма — его рост составлял около 130 сантиметров.

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