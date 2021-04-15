Поликарпов день: что можно и что нельзя делать 15 апреля

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Василий Заика
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На Руси вспоминали в этот день святого, который открыто проповедовал веру в Христа и за это был казнен.

Поликарпов день: что можно и что нельзя делать 15 апреля

Фото: azbyka.ru

Наши православные предки 15 апреля вспоминают двух святых — Поликарпа и Тита. Один открыто проповедовал веру в Христа, за что был казнен. Другой известен как целитель и чудотворец.

Традиции и обычаи 15 апреля:

В народе дату величали Поликарпов день или Тит-ледолом. Второе название пошло от того, что в это время лед на реках окончательно ломался.

Также именовали 15 апреля Бесхлебица и Бескормица. Это было связано с тем, что заканчивались все съестные припасы.

Крестьяне на Руси в этот день ели только хлеб и пили квас. Еще они проверяли в этот день семена на посев, те, что не годятся, выбрасывали.

Народные приметы 15 апреля:

Игры ворон в небе предвещают ясный солнечный день;

Голуби воркуют, значит, будет тепло;

Сильное половодье, крики перепелов и глухарей — к богатому урожаю;

Тянущийся к югу клин журавлей и медленное течение вешних вод сулят неурожайный год;

Если стаи ворон и галок в небе кружат, грядет непогода;

Вьющиеся в небе грачи указывают на приближение дождя;

Что нельзя делать 15 апреля:

  • Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье, а то весь оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни. Думать о плохом не стоит, иначе возможны несчастья.
  • Запрещено кормить ворон — они способны привлечь в дом беды. Тем, кто занимается продажей, не годится отдыхать: велик риск потерять всю прибыль.

Что можно делать 15 апреля:

В этот день нужно петь, танцевать, играть, веселиться, тогда желания исполнятся, а проблемы исчезнут.

Торговцам следует заработанное отнести в церковь или пожертвовать бедным.

Дома надо вытряхнуть все подушки и одеяла, постелить свежее постельное белье — это поможет избавиться от бессонницы и хорошо выспаться.

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