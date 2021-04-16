Никита Водопол: что можно и что нельзя делать 16 апреля

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Василий Заика
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Православные верующие в этот день вспоминают святого, которого считали защитником слабых — детей, больных и пребывающих в подавленном состоянии.

Никита Водопол: что можно и что нельзя делать 16 апреля

Фото: Dpchas.com.ua

Православные верующие 16 апреля почитают память святого Никиты. Его считали защитником слабых — детей, больных, пребывающих в подавленном состоянии — и чудотворцем. Говорили, что благодаря преподобному глухонемой молодой человек заговорил, к одному сумасшедшему вернулся разум, а из двух женщин были изгнаны бесы, сообщает «Утро.ру».

Традиции и обычаи 16 апреля:

На Руси эту дату называли днем Никиты Водопола, и неспроста. В это время начинался ледоход и открывался рыболовный промысел.

Также наши предки отмечали день водяного. Верили, что именно в этот день он просыпается после зимней спячки злой, и, чтобы задобрить его, кидали в воду разные угощения.

Народные приметы 16 апреля:

Гром долго гремит, значит, погода испортится;

Дующий с севера ветер предвещает дожди;

Осадки в этот день — к затяжной и ненастной весне;

Раннее закрытие цветков мать-и-мачехи указывает на изменения в погоде;

Похолодание после первого грома сулит холодное лето;

Если ветер с юга дует, ожидается хорошая погода и богатый урожай.

Что нельзя делать 16 апреля:

В этот день не стоит после мытья пола выливать воду в канализацию — это приведет к очень крупным расходам. Не рекомендуется кричать и шуметь у реки, озера, моря. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача покинет.

Наблюдать за дракой собаки с кошкой тоже не следует, чтобы избежать в семье крупной ссоры. Еще не положено лить воду на стол: принимая важные решения, можно допустить серьезную ошибку. Готовить первые блюда и жидкую еду не годится.

Что можно делать 16 апреля:

Нужно, умывшись отстоянной водой, вылить ее под молодое деревце, тогда прибудут энергия, счастье и денежная удача.

Следует печь пироги с картофельной или капустной начинкой, готовить блюда из мяса. Хорошо бы устроить пикник на берегу озера или реки. Позволено отправляться на рыбалку.

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