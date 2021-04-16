Никита Водопол: что можно и что нельзя делать 16 апреля
Православные верующие в этот день вспоминают святого, которого считали защитником слабых — детей, больных и пребывающих в подавленном состоянии.
Фото: Dpchas.com.ua
Православные верующие 16 апреля почитают память святого Никиты. Его считали защитником слабых — детей, больных, пребывающих в подавленном состоянии — и чудотворцем. Говорили, что благодаря преподобному глухонемой молодой человек заговорил, к одному сумасшедшему вернулся разум, а из двух женщин были изгнаны бесы, сообщает «Утро.ру».
Традиции и обычаи 16 апреля:
На Руси эту дату называли днем Никиты Водопола, и неспроста. В это время начинался ледоход и открывался рыболовный промысел.
Также наши предки отмечали день водяного. Верили, что именно в этот день он просыпается после зимней спячки злой, и, чтобы задобрить его, кидали в воду разные угощения.
Народные приметы 16 апреля:
Гром долго гремит, значит, погода испортится;
Дующий с севера ветер предвещает дожди;
Осадки в этот день — к затяжной и ненастной весне;
Раннее закрытие цветков мать-и-мачехи указывает на изменения в погоде;
Похолодание после первого грома сулит холодное лето;
Если ветер с юга дует, ожидается хорошая погода и богатый урожай.
Что нельзя делать 16 апреля:
В этот день не стоит после мытья пола выливать воду в канализацию — это приведет к очень крупным расходам. Не рекомендуется кричать и шуметь у реки, озера, моря. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача покинет.
Наблюдать за дракой собаки с кошкой тоже не следует, чтобы избежать в семье крупной ссоры. Еще не положено лить воду на стол: принимая важные решения, можно допустить серьезную ошибку. Готовить первые блюда и жидкую еду не годится.
Что можно делать 16 апреля:
Нужно, умывшись отстоянной водой, вылить ее под молодое деревце, тогда прибудут энергия, счастье и денежная удача.
Следует печь пироги с картофельной или капустной начинкой, готовить блюда из мяса. Хорошо бы устроить пикник на берегу озера или реки. Позволено отправляться на рыбалку.
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