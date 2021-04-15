Телеведущая и звезда передачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко случайно рассекретила одного из участников популярного шоу «Маска». В ходе «допроса», который она устроила известным юмористам, выяснилось, один из них в шутку признался, что скрывается под маской Кролика в проекте.

Шоу «Маска» пользуется большим успехом у зрителей, и Регина, как один из членов жюри, решила, видимо, подогреть интерес к проекту. В соревновании за звание победителя остались шестеро претендентов — они прячут свои лица, выступая в образах Крокодила, Ламы, Неваляшки, Носорога, Змеи и Зайца. И за кулисами шоу «Импровизация» Тодоренко, возможно, выяснила личность одного из них. Результаты своего маленького расследования она опубликовала в Instagram-сторис.

Регина снимала видео с героями «Импровизации» Дмитрием Позовым, Сергеем Матвиенко и Арсением Поповым. Она подходила к артистам и задавала разные вопросы. На один из них телеведущая получила неожиданный ответ.

«Ты женат?» — спросила она у Арсения Попова.

«Не собирай про меня информацию, я тебе ничего не скажу… Я — Кролик из „Маски“!» — заявил в ответ юморист и изобразил испуг проговорившегося человека.

Instagram @reginatodorenko

Судя по всему, комик имел в виде Зайца, который, к слову, пользуется расположением членов жюри и популярен у телезрителей. Безусловно, забавное видео в Instagram Регины — просто розыгрыш, однако фанаты и раньше предполагали, что под ушастой маской может скрываться звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему музыкальный критик Сергей Соседов осуждает членов жюри шоу «Маска» и считает их крайне непрофессиональными.