В Госдуме рассказали, как Россия ответит на очередные санкции США

Ответ России на новые санкции США будет зеркальным. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Известиям.

В Вашингтоне неоднократно рассуждали на тему введения очередного пакета санкций в отношении Москвы. Днем 15 апреля соответствующий документ подписал американский лидер Джо Байден.

В Белом доме пояснили, что ограничительные меры были просто необходимы. Байдену якобы не нравится, как действует Россия. В очередной раз он упрекнул российских коллег в «попытке вмешаться во внутреннюю политику» его страны.

Согласно документу, в ближайшее время из Штатов вышлют десять дипломатов из РФ.

«Мы неоднократно слышали об угрозах и шантаже по поводу новых санкций. Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ — Прим. ред.) уже высказался по этому вопросу, сказав, что, если <…> будет высылка какой-то части российских дипломатов, естественно, будет зеркальный ответ», — констатировал Алексей Чепа.

Кроме того, политик не исключил возможности введения определенных ограничений в отношении ряда американских компаний.

В Кремле к введению любых санкций относятся крайне негативно и считают их незаконными. Дмитрий Песков, в частности, замечал, что в ответ на подобные выпады Москва всегда будет действовать жестко, но справедливо — «по принципу взаимности». Государственный деятель подчеркивал, что напугать РФ какими-либо мерами невозможно и напоминал, что она никогда не провоцировала конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал также, что посла США приглашали к помощнику президента России. В беседе ему разъяснили, что, если американская сторона на фоне слов Джо Байдена о намерении улучшить отношения с РФ вновь предпримет недружественные меры в виде санкций, «российская сторона отреагирует самым решительным образом».