Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?

Яна Вахрушева
2 479

В 2021-м Вербное воскресенье отмечают 25 апреля — за неделю до православной Пасхи.

Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?

Фото: ТАСС / Его Алеев

В западной традиции последнее воскресение перед Пасхой называют пальмовым, а в православной — вербным. У Вербного воскресенья есть второе название — Вход Господень в Иерусалим. Этот знаменательный для христиан праздник является одним из главных событий последних земных дней Иисуса Христа. По преданию, сын божий верхом на осле выехал из селения Вифания и устремился в Иерусалим. Там его встретил народ и сложил ему под ноги пальмовые ветви — символ победы над смертью. За день до этого Иисус воскресил мертвого — Лазаря.

Иллюстрация "Вход в Иерусалим" художника Василия МакашоваИллюстрация к Евангелие «Вход в Иерусалим» художника Василия Макашова. Фото: Фотохроника ТАСС / Геннадий Попов

Иисус посещает Иерусалимский храм и изгоняет оттуда торговцев, обвиняя их в том, что они превратили святое место в «вертеп для разбойников». Священнослужители храма не осмелились схватить его, опасаясь осуждения народа. Там же Иисус Христос исцелил слепых и хромых, а потом покинул Иерусалим и провел ночь в Вифание. Что нужно сделать в Вербное воскресенье, а что нельзя, рассказывает 5-tv.ru.

Что нужно делать в Вербное воскресенье?

В России принято покупать ветки верб и освещать их в церкви. Существуют необычные советы, связанные с этим пушистым растением. Чтобы обрести счастье, следует съесть одну почку вербы. А для богатства и здоровья советуется сварить из нее отвар и выпить.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

В храмах проходят праздничные богослужения, после которых все православные могут освятить свои веточки верб, а по приходу домой нужно слегка ударить ей домочадцев, чтобы защитить их от сглаза и порчи. Освященную вербу нужно хранить в доме до следующего Вербного воскресенья.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В праздник нельзя заниматься домашними делами. Нежелательно выполнять какую-либо работу, которая требует физической силы. Вербное воскресенье — выходной день, который нужно провести в спокойной обстановке. Нельзя предаваться веселью и выпивать алкоголь.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Срывать вербу с сухих деревьев и недалеко от кладбища запрещается. Если вы не покупаете веточки, то сорвите их с молодых деревьев. Существует примета, что девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы, потому что они могут запутать судьбу.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
75.09
-1.33 90.47
-1.57
Рунический гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиак...

Последние новости

18:00
Искусственный интеллект, цифровизация, зумеры: объявлены главные темы РИФ 2021
17:57
Ненадежная: Следствие требует продлить арест жене расчлененного рэпера Картрайта
17:49
Тело младенца нашли на конвейере мусорного полигона в Кабардино-Балкарии
17:40
Как выбрать безопасную и качественную электробритву — ТОП-5 лайфхаков
17:25
Грозовой вал: свинцовые тучи нависли над Москвой
17:21
Алана Мамаева развелась с мужем-футболистом Павлом Мамаевым

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиака
В России майские праздники в этом году будут непрерывными
«Паритет так паритет»: Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ
«Следователь заинтересовался»: Жорин об истории очередной жертвы Юрия Фирсова

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака