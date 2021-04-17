Как по знаку зодиака определить «своего» человека в отношениях? — советы астрологов

|
Егор Измалкин
1 611

Специалисты рассказали россиянам, как обезопасить себя от плохих романов.

Как по знаку зодиака определить «своего» человека в отношениях? — советы астрологов

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

У представителей тех или иных знаков зодиака свои потребности в отношениях. Кому-то важно идти с партнером вместе по жизни, кто-то хочет держаться подальше от всех. Астрологи рассказали россиянам, как распознать, что рядом с вами «не тот человек».

Овны

Вы все поймете, когда увидите, что партнер удерживает вас рядом с собой, вместо того, чтобы идти вместе рука об руку. Он не захочет проводить с вами время на прогулке, а скорее будет лежать на диване, смотреть телешоу и постарается удержать рядом. Такие отношения не принесут радости.

Тельцы

Представителям этого знака легко почувствовать «не своего» человека, когда он заставляет ревновать, уходит от ответов и вносит нестабильность в отношения. Тельцы сразу замечают отсутствие эмоционально связи с близким человеком.

Близнецы

Рядом с партнером-чужаком Близнецы сразу чувствуют, что они находятся не в своей роли. Они страдают от давления, и невозможности проявить инициативу в отношениях. От таких романов лучше держаться подальше, иначе можно потерять себя.

Раки

Раки поймут, что рядом не тот человек, когда почувствуют, что не могут открыться партнеру. Ощущение изоляции и одиночества не должны сковывать вас, поэтому лучше отказаться от таких отношений.

Львы

Для Львов очень важно получать одобрение и поддержку, ведь они трудолюбивые и творческие личность. Холодность избранника должна оттолкнуть вас, тем более если он тратит вашу энергию, вместо того, чтобы подпитывать.

Девы

Беспокойство и стресс в отношениях — тревожные сигналы для Дев. Для них в отношениях главное тишина и покой. Представителям этого знака лучше избегать людей, заставляющих нервничать.

Весы

Если вы предпринимаете слишком много усилий, чтобы ваш избранник чувствовал себя комфортно — лучше закончить их. Скорее всего он будет ревновать и забирать слишком много вашей энергии, вместо того, чтобы заниматься совместным творчеством.

Скорпионы

Рядом с вами человек, из-за которого вы все больше погружаетесь в себя и никому не доверяете? Не надо продолжать общение с ним. Найдите того, с кем можно поделиться самым сокровенным, а с теми, кто не внушает доверия, попрощайтесь.

Стрельцы

Вас скорее всего оттолкнут пессимистичные люди, требующие много внимания и не умеющие расслабляться. На них придется тратить слишком много сил и подпитывать своим оптимизмом. Не стоит идти у них на поводу.

Козероги

Если партнер не понимает ваш юмор, и ему нужно объяснять все по сто раз — это не ваш человек. Он будет высасывать из вас уйму сил, но это не даст результата. Такие отношения работать не будут.

Водолеи

Водолеям трудно выражать свои эмоции, они чаще всего закрыты от посторонних. Если вам сложно откровенничать при партнере, не следует и дальше верить в отношения, не нужно терять время.

Рыбы

Творческим и продуктивным Рыбам тяжело рядом человеком, вгоняющим в сон и рутину. Если он не одобряет вашу деятельность — попрощайтесь с ним, иначе можно потерять свою уникальность и остаться ни с чем.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых порочных знаков зодиака.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
75.55
-1.43 90.46
-1.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
Фото задержанного в Петербурге украинского консула Сосонюка
10:30
Василиса Володина рассказала, каким женщинам этой весной улыбнется счастье
10:13
Де Ниро оказался на грани разорения из-за аппетитов экс-супруги и безработицы
10:02
Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Белое солнце пустыни»?
9:56
«Ох уж этот вырез»: Лобода в сногсшибательном платье вышла с больничного по COVID
9:41
Задержан украинский дипломат Сосонюк при получении секретной информации от россиянина

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Как по знаку зодиака определить «своего» человека в отношениях? — советы астрологов
«Боялись взрывчатки»: Жорин о том, как убитый «вор в законе» переполошил звездных жильцов ЖК «Алые паруса»
Привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Патрушев заявил о возможном начале боевых действий на Украине при поддержке США
Какие схемы мошенники чаще всего используют с пенсионерами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака