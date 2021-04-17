У представителей тех или иных знаков зодиака свои потребности в отношениях. Кому-то важно идти с партнером вместе по жизни, кто-то хочет держаться подальше от всех. Астрологи рассказали россиянам, как распознать, что рядом с вами «не тот человек».

Овны

Вы все поймете, когда увидите, что партнер удерживает вас рядом с собой, вместо того, чтобы идти вместе рука об руку. Он не захочет проводить с вами время на прогулке, а скорее будет лежать на диване, смотреть телешоу и постарается удержать рядом. Такие отношения не принесут радости.

Тельцы

Представителям этого знака легко почувствовать «не своего» человека, когда он заставляет ревновать, уходит от ответов и вносит нестабильность в отношения. Тельцы сразу замечают отсутствие эмоционально связи с близким человеком.

Близнецы

Рядом с партнером-чужаком Близнецы сразу чувствуют, что они находятся не в своей роли. Они страдают от давления, и невозможности проявить инициативу в отношениях. От таких романов лучше держаться подальше, иначе можно потерять себя.

Раки

Раки поймут, что рядом не тот человек, когда почувствуют, что не могут открыться партнеру. Ощущение изоляции и одиночества не должны сковывать вас, поэтому лучше отказаться от таких отношений.

Львы

Для Львов очень важно получать одобрение и поддержку, ведь они трудолюбивые и творческие личность. Холодность избранника должна оттолкнуть вас, тем более если он тратит вашу энергию, вместо того, чтобы подпитывать.

Девы

Беспокойство и стресс в отношениях — тревожные сигналы для Дев. Для них в отношениях главное тишина и покой. Представителям этого знака лучше избегать людей, заставляющих нервничать.

Весы

Если вы предпринимаете слишком много усилий, чтобы ваш избранник чувствовал себя комфортно — лучше закончить их. Скорее всего он будет ревновать и забирать слишком много вашей энергии, вместо того, чтобы заниматься совместным творчеством.

Скорпионы

Рядом с вами человек, из-за которого вы все больше погружаетесь в себя и никому не доверяете? Не надо продолжать общение с ним. Найдите того, с кем можно поделиться самым сокровенным, а с теми, кто не внушает доверия, попрощайтесь.

Стрельцы

Вас скорее всего оттолкнут пессимистичные люди, требующие много внимания и не умеющие расслабляться. На них придется тратить слишком много сил и подпитывать своим оптимизмом. Не стоит идти у них на поводу.

Козероги

Если партнер не понимает ваш юмор, и ему нужно объяснять все по сто раз — это не ваш человек. Он будет высасывать из вас уйму сил, но это не даст результата. Такие отношения работать не будут.

Водолеи

Водолеям трудно выражать свои эмоции, они чаще всего закрыты от посторонних. Если вам сложно откровенничать при партнере, не следует и дальше верить в отношения, не нужно терять время.

Рыбы

Творческим и продуктивным Рыбам тяжело рядом человеком, вгоняющим в сон и рутину. Если он не одобряет вашу деятельность — попрощайтесь с ним, иначе можно потерять свою уникальность и остаться ни с чем.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых порочных знаков зодиака.