Прямиком из ада: ТОП-5 самых порочных знаков зодиака

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Екатерина Бородина
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Астрологи выявили самых беспринципных, похотливых и агрессивных представительниц среди разных представителей астрологического круга.

Прямиком из ада: ТОП-5 самых порочных знаков зодиака

Фото: Depositphotos / fotoluminate

Греховный человек совсем не обязательно должен быть убийцей или вором. Некоторые знаки зодиака настолько аморальны, бессовестны и опасны, что нарушают любые правила лишь бы достичь желаемого. Кто-то приобретает агрессивность в ходе жизни, а кто-то изначально рождается с предрасположенностью к похоти, злобе и манипулированию окружающими. Астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака среди женщин, которых демоны встретят в аду как своих.

Овен

Агрессивные, властные, вспыльчивые Овны часто становятся зачинщиками ссор и драк. Чрезмерная эмоциональность этого знака зодиака в женском обличье может стать причиной череды скандалов. При этом женщины Овны обладают невероятной притягательностью и повышенным либидо. Эти дамы любят секс и готовы воплощать в нем любые свои извращенные желания.

Близнецы

Непостоянство Близнецов зачастую перерастает в их двуличие и лицемерие. Они могут нещадно врать и обманывать, причем не всегда со злым умыслом. Однако если у женщин-Близнецов есть какая-то цель, они легко обведут вас вокруг пальца, а то и столкнут с кем-нибудь лбами. Представительницы этого знака обожают интриги и манипулирование слабостями других.

Стрелец

Азартный знак зодиака, который может отдать последнюю рубаху в казино, если ему не повезет туда попасть. Женщины-Стрельцы легко увлекаются разными мужчинами и могут вести довольно свободную интимную жизнь, постоянно экспериментируя и гонясь за жаждой новых впечатлений.

Скорпион

Этот знак зодиака обладает просто ужасным характером. Скорпионы готовы пойти на все, чтобы добиться своих целей — вранье, подлог, интриги, открытые издевательства над слабыми. При этом женщины-Скорпионы одни из самых сексуальных знаков зодиака, которые могут переспать с кем угодно, если им этого захочется. В сексе представительницы этого знака никак себя не ограничивают, легко могут встречаться и с несколькими избранниками сразу.

Лев

Чрезмерный эгоизм и самоуверенность могут толкнуть Львов на откровенную грубость и агрессию по отношению к другим. Женщины-Львы не терпят никаких соперниц и морально давят конкуренток в зародыше. При этом, представительницы этого знака зодиака имеют по-настоящему огненный и животный темперамент и являются буквально магнитом для всех мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются миллиардеры.

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