«Это ошибка»: в Совфеде отреагировали на высылку 18 дипломатов из Чехии

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Василий Заика
Эксклюзив 2 899

По словам сенатора Владимира Джабарова, ответ на действия Праги может быть пропорциональным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» отреагировал на высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

Сенатор подчеркнул, что страну никогда не рассматривали как своего врага. Чехия многие годы была дружественным государством — и с Советским Союзом, и с Россией были нормальные отношения.

«Вот это недружественное поведение. Я думаю, что просто чехи присягнули новой администрации (США — Прим.ред.). Хотят проявить «атлантическую солидарность», поддержать Байдена в трудную минуту. Я думаю, что это надо пережить! Ну, конечно, ответ будет. Потому что безнаказанно такие вещи не проходят.

Я не знаю какое количество выдворят сотрудников посольства Чехии в Москве. Это будет определять МИД. Может пропорционально, может быть столько же. Но, тем не менее, я считаю, далеко отбрасывает наши отношения с чехами. Они и так последние годы были прохладными. Теперь, я считаю, станут еще сложнее», — сказал сенатор.

Владимир Джабаров подчеркнул, что чехи ведут себя просто неразумно. Член Совета Федерации считает сложившуюся ситуацию ошибкой.

17 апреля первый вице-премьер, глава МВД Чехии, временно исполняющий обязанности главы чешского МИД Ян Гамачек заявил, что Прага высылает 18 российских дипломатов. Он отметил, что дипломаты были «определены» чешскими спецслужбами якобы как офицеры российских спецслужб. По его словам, они должны покинуть страну в течение 48 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии.

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