Магнит для денег: ТОП-5 самых богатых знаков зодиака

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Екатерина Бородина
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Таролог Галина Янко считает, что некоторые представители зодиакального круга имеют больше шансов улучшить свое благосостояние, чем другие.

Магнит для денег: ТОП-5 самых богатых знаков зодиака

Фото: depositphotos / SergPoznanskiy

Богатство достается по наследству или изначально присутствует в жизни некоторых из нас. Однако остальным приходится самостоятельно бороться за «место под солнцем». Некоторые знаки зодиака имеют большую расположенность к обогащению, нежели другие. Таролог Галина Янко составила ТОП-5 знаков зодиака, которые благодаря своему характеру притягивают деньги словно магнит.

Козерог

Упорные трудоголики — они не откажутся от сверхурочных и будут стремиться получить премию и звание «работник месяца» любой ценой. Целеустремленные и амбициозные Козероги могут заработать все деньги мира и активно идут к этой цели. Кроме того, они весьма практичны и становятся прекрасными руководителями. Этот знак зодиака не будет тратить деньги на ерунду — скорее удачно вложит их в акции.

Скорпион

Представители этого знака зодиака легко поддаются духу соперничества, что выводит их на небывалые карьерные высоты. Скорпионы азартны и любят добиваться своего — они настроены зарабатывать деньги и легко делают это. Кто не рискует — тот не пьет шампанского, поэтому этот знак зодиака не боится ставить на карту все. Из Скорпионов получаются идеальные предприниматели, сообщает Teleprogramma.pro. 

Девы

Финансовая составляющая жизни не является самой важной в жизни этого знака зодиака, однако его представители обладают рядом качеств, которые легко сделают им состояние. Это самокритика и желание избавиться от слабостей. Девы неустанно идут к совершенству, что способствует не только личностному росту, но и карьерному. Стремление быть идеальным во всем приводит этот знак зодиака к несметным богатствам.

Рыбы

Способность принимать мир таким, какой он есть, и стремление двигаться вперед несмотря ни на что, вовремя перестраиваясь под окружение, — залог успешности Рыб. Кроме того, добиться карьерных и финансовых высот им помогает сильная интуиция, которая предостерегает их от ошибок. Трудности активизируют у представителей этого знака зодиака творческое мышление — им нравится преодолевать сложности и становиться лучше.

Телец

Этот знак зодиака обожает комфорт и ценит роскошь — он сделает все, чтобы добиться идеальной жизни, которая соответствовала бы его потребностям. Тельцы также трудолюбивы и упорны, как и Козероги. Они очень практичны и настойчивы — им нипочем любые трудности. Способность не обращать внимания на неудачи и следовать своему пути зачастую приводит Тельцов к большим деньгам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько лет живут разные знаки зодиака.

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