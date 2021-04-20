Уроки соблазнения: ТОП-5 способов завести мужчину и стать для него секс-богиней

Быть желанной хочет каждая женщина, даже та, что пытается убедить всех в обратном. Но не каждой природой дан талант соблазнительницы. Отчаиваться не стоит, ведь всему можно научиться. Стать для любимого человека самой сексуальной и притягательной можно, следуя нескольким простым советам. Немного тренировок, и вы превратитесь в самую запоминающуюся обольстительницу!

Замужним дамам, которые хотят разнообразить привычный пятиминутный секс между работой и утренними сборами детей в школу, тоже стоит взять эти рекомендации на заметку. Заставьте супруга хотеть вас со всей страстью и увидите, что вашему браку предстоит еще немало приятных открытий!

Из душа — только нагишом!

Аромат женщины, только что принявшей душ, считается одним из самых соблазнительных для мужчин. Не выдумки — чистая статистика. Парфюмеры по всему миру усердно создают духи, которые напоминали бы запах свежевымытого женского тела. Выходите из ванной обнаженной или, накинув на мокрое тело легкий халатик. Нараспашку, естественно. Тонкая ткань, едва прикрывающая грудь и влажные бедра… Какой мужчина перед этим устоит? Просто пройдите рядом с кавалером в таком виде — все остальное он сделает сам.

Нападай первая!

Почему-то считается, что инициатором секса должен быть представитель сильного пола. Девушки порой стесняются проявлять инициативу и решаются лишь намекнуть, что они не против близости. Напрасно! Мужчины любят, когда их партнерша раскрепощена и свободна в своих желаниях. Так что второй полезный совет — приставайте к любимому нагло и бесстыдно! Вы можете неожиданно наброситься на него, пока он варит утренний кофе, или приманить нежным прикосновением. Разве сможет он не ответить взаимностью?

Гипнотизируй взглядом

Посмотрите в его глаза прямо, дерзко, неотрывно и долго. Слегка улыбнитесь, будто вспомнили или представили что-то очень приятное. Даже если ваш партнер сразу не поймет цель «гипнотизирования», без внимания его не оставит. Когда он спросит, почему вы ТАК на него смотрите, расскажите без стеснения, чего хотите от своего кавалера. Будьте уверены, только вы заикнетесь, что представляете его снимающим вашу одежду, он тут же примется за дело.

Стань строгой госпожой

Даже если вы не увлекаетесь ролевыми играми, порой стоит добавить в жизнь немного театра. Почему мужчины ищут сексуальных приключений на стороне? Они любят разнообразие. Женщина, которая может быть нежной и заботливой хозяйкой сегодня и превращаться в повелительницу с плеткой завтра, сводит с ума — думать о других становится невозможно. Стать ненадолго строгой госпожой бывает крайне полезно, особенно, если обычно девушке достается «пассивная» роль. Прикажите партнеру делать то, чего хотите вы. Не исполняет — с серьезным видом накажите, советует Woman.ru. Ваш новый образ заведет его мгновенно.

Долой ночные рубашки и пижамы!

Лечь в постель, в которой его ждет обнаженная красавица, мечтает любой мужчина. Пусть вы живете вместе уже десять лет, и он знает вас вдоль и поперек… Не важно. Ощущать нежную кожу любимой женщины, иметь доступ к самым сладким участкам ее тела — это невероятно соблазнительно. Не верите? Спросите своего избранника, хотел бы он, чтобы вы спали рядом с ним голой — он ответит незамедлительно и только "Да!". Но имейте в виду: как только начнете полностью раздеваться перед сном, спать по ночам станете меньше!

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