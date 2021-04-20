Политика или бизнес: зачем создается Суперлига?

Деньги во главе угла

Создание Суперлиги — это в первую очередь история про деньги. Однако она будет иметь очень серьезные политические последствия, именно поэтому объявление о ее создании вызвало столь мощный резонанс далеко за пределами мира спорта. Такого мнения придерживается замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

По словам эксперта, наиболее именитые и богатые европейские клубы, объединившиеся в Суперлигу, просто устали делиться доходами с менее успешными и состоятельными, и хотят зарабатывать больше. Особенно это желание обострилось именно сейчас, когда пандемия изрядно подкосила финансовое положение даже состоятельных команд, и надо как-то восполнять убытки.

«Что такое европейский спорт? Это некоторое количество богатых клубов и перераспределение финансовых ресурсов в пользу менее богатых и менее успешных. Это значит, что если играют два богатых клуба, то весь стадион переполнен, но, с другой стороны, у них все меньше стимулов играть с клубами из других стран, где футбол менее развит. Они хотели бы играть друг с другом. Спонсоры опять-таки в большей степени интересуются теми, кто на первых ролях. Все это привело к тому, что появилась идея такой Суперлиги», — поясняет эксперт.

Собственно, инициаторы нового футбольного объединения и не скрывают, что их цель — дать клубам возможность заработать. Так, генеральный спонсор Суперлиги банк-гигант JP Morgan готов инвестировать в нее около пяти миллиардов евро, рассчитывая отбить их за счет будущих доходов от продажи прав на телетрансляции.

Только в первый сезон 15 клубов-основателей получат 3,1 миллиарда евро — каждый получит от 100 до 350 миллионов евро на развитие или «для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19». Предполагается, что впоследствии сумма может вырасти до десяти миллиардов евро.

«Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей», — заявил президент Суперлиги Флорентино Перес.

В связи с доминирующей финансовой основой нового проекта критики уже назвали его лигой «жирных котов», подчеркивая, что он не имеет ничего общего со спортом и лишь нанесет вред развитию футбола.

«Богачи устроили войну с футболом, это позор. Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», — высказался бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд в беседе с The Sun.

Впрочем, некоторые эксперты выступили в поддержку Суперлиги, отмечая, что так клубы хотят добиться независимости от погрязших в «коррупции» и некомпетентности УЕФА и ФИФА.

«Критики проекта, включая бывших выдающихся футболистов и тренеров, хором стали кричать, что „зажравшиеся богатые клубы“ разрушают строившуюся 150 лет пирамиду мирового футбола, попирают некие духовные ценности ради откровенной жажды наживы, на самом деле это классический бунт корпорации профессионалов против неэффективных посредников, плохо распоряжающихся чужими деньгами <…> УЕФА и ФИФА уже несколько десятилетий ассоциируются со словами „коррупция“ и „неэффективный менеджмент“. Они точно не про „ценности“», — прокомментировал создание Суперлиги известный журналист Семен Новопрудский.

«Привели в замешательство» болельщиков

Очевидно, что создание «клуба избранных» в футбольном мире будет иметь далеко идущие политические последствия, считает Алексей Макаркин. Эксперт отмечает, что участие в европейских турнирах клубов от каждой страны, пусть и не выдерживающих конкуренции с тем же «Ливерпулем» или «Реалом», имеет важное значение для популяризации футбола и стимуляции интереса к нему со стороны молодежи. В то же время создание Суперлиги противоречит этому принципу. Именно поэтому клубы-основатели в целом не получили поддержки от политиков даже в собственных странах.

«Европейские организации и национальные правительства посмотрели на все это без восторга. Ведь проблема не только в том, что они (клубы-основатели Суперлиги — Прим. ред.) не хотят играть с болгарами, румынами, Люксембургом и так далее. Проблема в том, что эти большие клубы отрываются и от национального футбола, как бы замыкаются в себе. Конечно, основные болельщики выступают за них, но, с другой стороны, в тех же самых Испании, Англии, Италии есть большое количество других клубов, которые оказываются, что называется, клубами второго сорта, отсеченными от основных ресурсов. А у этих клубов есть свои болельщики, а для политиков болельщики — это избиратели», — говорит эксперт.

Политолог предположил, что проект Суперлиги может быть просто авантюрой, направленной на то, чтобы выторговать у чиновников из УЕФА какие-то преференции.

«Скорее, это такой авантюрный шаг, насколько я понимаю, крупнейших участников этого рынка, чтобы потом провести переговоры и получить для себя какие-то преимущества в рамках УЕФА. Иначе это большой взрыв, не только спортивный, но и политический», — рассуждает Макаркин.

Схожее мнение высказал и известный комментатор Георгий Черданцев, усомнившись в истинности намерений создателей нового футбольного объединения.

«Я думаю, это блеф и шантаж. Только укрепился в своей уверенности, посмотрев на реакцию мировой общественности на эту новость. Все против. Просто все. Значит, это блеф. Только этим можно объяснить обнародование столь безумной и непопулярной идеи, — высказался Черданцев в своем Telegram-канале.

Тем не менее, высшее политическое руководство в странах клубов-основателей Суперлиги уже отозвались на их инициативу. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Суперлига нанесла удар в сердце футбола и «привела в замешательство» всех английских болельщиков.

«Клубы, которые решили участвовать в Суперлиге, должны ответить перед болельщиками и футбольным сообществом за такие радикальные шаги», — цитирует Джонсона The Sun.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон поддержал клубы своей страны, которые отказались участвовать в Суперлиге, и заявил о поддержке французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА «для защиты целостности соревнований, национальных или европейских».

Естественное желание — заработать

Еще один вопрос, возникший в связи с созданием Суперлиги, — не станет ли она очередным инструментом американского влияния в Европе, поскольку формируется именно на деньги крупнейшей финансовой структуры США. По мнению Алексея Макаркина, это версия из разряда конспирологических, и американский бизнес в данном случае не преследует никаких иных целей, кроме естественного желания заработать.

«Предприниматель хочет зарабатывать, политик хочет влиять. Предприниматель готов вкладывать в „Ливерпуль“ или „Реал“, но не готов вкладывать в менее крупные команды. Когда „Ливерпуль“ или „Реал“ играют с такими командами с практически заведомым результатом, то предприниматель смотрит на это с изрядной грустью — ему это мало интересно, ему хочется, чтобы каждый матч давал максимальную отдачу», — отметил эксперт.

Уж если какие-то политики и озабочены сейчас созданием Суперлиги, то это именно европейские, продолжает Макаркин.

«Я думаю, что здесь как раз политический фактор связан, скорее, с европейскими политиками, которые не хотели бы потерять ни крупнейшие клубы, ни симпатии самых разных слоев избирателей. Вот они сейчас и пытаются найти здесь какой-то выход», — добавил политолог.

Он предположил, что ситуация с Суперлигой в итоге разрешится неким перераспределением финансовых потоков в пользу клубов, инициировавших ее создание, и выразил надежду, что они вместе с европейскими политиками «не взорвут футбол коллективными усилиями».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, европейские топ-клубы объявили о создании футбольной Суперлиги. К инициативе присоединились 12 клубов из трех стран: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал»; испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал»; а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».