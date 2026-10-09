«Можете себя похвалить»: подруга Волочковой показала балерину без фотошопа

Подруга Волочковой показала балерину без ретуши

Подруга заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, фотограф Елена Галицына, опубликовала видео балерины без ретуши. Ролик появился на странице Галицыной в Instagram*.

На видео бывшая прима Большого театра позирует в эффектном сценическом наряде — боди с прозрачными рукавами и декоративными камнями, пышной юбке с длинным шлейфом и короне. Образ дополняют пуанты.

«Вот видео без единой обработки — можете себя похвалить. <…> Волочкова действительно выглядит иначе. Выглядит иначе — и всегда идеально!» — написала фотограф под видео.

По словам Галицыной, под фотографиями Волочковой регулярно появляются комментарии о том, что артистка на снимках выглядит не так, как в жизни. Пользователи подозревают, что фотограф слишком увлекается ретушью и меняет внешность своей подруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина ответила на слова юмористки Юлии Ахмедовой, назвавшей ее «бедолагой». Волочкова заявила, что ей безразлично мнение комика, и посоветовала окружающим заниматься собственной жизнью. При этом артистка отметила, что считает свою жизнь более яркой и насыщенной, чем жизнь тех, кто ее обсуждает.

Ахмедова упомянула балерину в интервью Ляйсан Утяшевой, рассуждая о границах юмора и обидных шутках. В качестве примера человека, в отношении которого существуют определенные табу, она привела Волочкову.

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