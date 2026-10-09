«Можете себя похвалить»: подруга Волочковой показала балерину без фотошопа

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Дарья Белова
Дарья Белова 122 0

Фотограф Елена Галицына решила ответить критикам, которые уверены, что снимки артистки слишком сильно обрабатывают.

Фото, видео: legion-media/Яворская Яна/PhotoXPress.ru; Instagram*/elena_galitsyna_; 5-tv.ru

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Подруга Волочковой показала балерину без ретуши

Подруга заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, фотограф Елена Галицына, опубликовала видео балерины без ретуши. Ролик появился на странице Галицыной в Instagram*.

На видео бывшая прима Большого театра позирует в эффектном сценическом наряде — боди с прозрачными рукавами и декоративными камнями, пышной юбке с длинным шлейфом и короне. Образ дополняют пуанты.

«Вот видео без единой обработки — можете себя похвалить. <…> Волочкова действительно выглядит иначе. Выглядит иначе — и всегда идеально!» — написала фотограф под видео.

По словам Галицыной, под фотографиями Волочковой регулярно появляются комментарии о том, что артистка на снимках выглядит не так, как в жизни. Пользователи подозревают, что фотограф слишком увлекается ретушью и меняет внешность своей подруги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балерина ответила на слова юмористки Юлии Ахмедовой, назвавшей ее «бедолагой». Волочкова заявила, что ей безразлично мнение комика, и посоветовала окружающим заниматься собственной жизнью. При этом артистка отметила, что считает свою жизнь более яркой и насыщенной, чем жизнь тех, кто ее обсуждает.

Ахмедова упомянула балерину в интервью Ляйсан Утяшевой, рассуждая о границах юмора и обидных шутках. В качестве примера человека, в отношении которого существуют определенные табу, она привела Волочкову.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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«Можете себя похвалить»: подруга Волочковой показала балерину без фотошопа

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