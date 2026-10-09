Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя

Часы и украшения Лерчек на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя

Ценные вещи блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, на сумму 14,4 миллиона рублей пропали из служебного сейфа следователя в Новой Москве. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом стало известно 5-tv.ru

Речь идет о часах Rolex и браслете Bulgari, которые ранее изъяли у Чекалиной во время обысков. После обнаружения пропажи под подозрение попал следователь. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее Лерчек жаловалась на этого сотрудника и его коллегу. По словам блогера, правоохранители не разрешали ей посещать врачей, несмотря на сильные боли. Защита Чекалиной заявляла, что действия следствия могли помешать своевременно установить причину проблем со здоровьем.

Украшения и наличные деньги у Чекалиной изъяли 7 февраля. Общая стоимость находившихся при ней ценностей и денежных средств составила 46 миллионов рублей. Во время обыска в доме блогера обнаружили 22 комплекта украшений, в том числе изделия Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier.

Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей многомиллионный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Валерия Чекалина предупредила подписчиков о мошенничестве с косметикой своего бренда. По ее словам, продавцы из Китая копируют карточки оригинальных товаров на маркетплейсах и размещают под ними собственную продукцию. Из-за похожего оформления покупатели могут не сразу заметить подмену. Чекалина посоветовала перед заказом внимательно проверять продавца и информацию в карточке товара.

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