Участница «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова умерла через год после мужа

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Екатерина Бородина
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Экстрасенс скончалась еще полтора месяца назад, однако об этом стало известно только сейчас.

Участница «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова умерла через год после мужа

Фото: Instagram @diliaabdrashitova

Полтора месяца назад скончалась одна из участниц «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова. Женщина ушла из жизни в ночь на 13 апреля в Нижнекамске, однако ее смерть осталась практически незамеченной.

О скорбном событии сообщила дочь Абдрашитовой на странице в социальных сетях.

«Абдрашитова Диля сегодня ночью умерла от тяжелой болезни. Для нас это большая утрата», — говорилось в сообщении.

Ранее экстрасенс потеряла своего мужа, мага Арсуна. Супруга Абдрашитовой не стало 30 ноября 2019 года, он был похоронен на кладбище в Березово Саратовской области. Из-за внезапной потери Арсуна у Дили Абдрашитовой на нервной почве отказали ноги.

«Спасибо дочери и зятю за то, что не дали уйти вслед за ним. Я до сих пор чувствую присутствие Арсуна и даже домой не могу зайти. Живу пока у дочери. Спасибо внукам — развлекают», — делилась переживаниями экстрасенс.

Диля Абдрашитова покинула проект, не войдя в тройку финалистов, заняв четвертое место. Она запомнилась зрителям точными результатами в заданиях с пропажей людей и предметов. Прадед Абдрашитовой был калмыцким шаманом, а сама она родом из Таджикистана.

Свои способности Абдрашитова открыла, когда у ее мужа обнаружили язву желудка и она вылечила ее. С тех пор целительница вела прием всех желающих, где лечила больных заговорами, доставшимися ей по наследству от прадеда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал о своем страшном диагнозе.

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